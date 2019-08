Di seguito le previsioni del 28 agosto 2019, giorno in cui la Bilancia dovrà fare una scelta importante in ambito lavorativo. Per i Pesci bene i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Previsioni e oroscopo del 28 agosto 2019

Ariete: in questa giornata l'insofferenza che ha dominato durante gli ultimi due giorni può essere superata.

Nel lavoro la situazione generale è vantaggiosa. Favoriti gli incontri di settembre.

Toro: per i sentimenti, i problemi nati durante gli inizi del mese termineranno. Con Venere favorevole, emozioni vincenti. Nel lavoro, situazione economica da tenere sotto controllo.

Gemelli: a livello sentimentale, sono a rischio tutte le relazioni. Nel lavoro non dovreste agitare troppo le acque. Stanchezza per il fisico.

Cancro: a livello amoroso, se state cercando un nuovo amore questo è il momento giusto per farsi valere. Nel lavoro alcuni risentono di un certo malumore, anche perché potrebbero cambiare gruppo o ruolo. Attenzione a qualche malessere di stagione.

Leone: per i sentimenti, tante le novità in arrivo. La Luna nel segno permette di agire. Nel lavoro, periodo di recupero. Entro la fine del mese potrà arrivare qualche vantaggio in più.

Giornata stancante.

Vergine: a livello amoroso situazione generale valida, venerdì e sabato saranno giornate che porteranno emozioni. Nel lavoro, momento di forte tensione che può essere superato.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata perfetta in amore. Da settembre Venere sarà nel segno. In ambito lavorativo, forse in arrivo un cambiamento drastico.

Scorpione: in amore, qualche piccolo problema potrà diventare più pericoloso del previsto.

Giornata che vi invita a non fare troppo a livello fisico.

Sagittario: in amore ecco una giornata di riflessione. Sono tornate alcune piccole complicazioni. Nel lavoro, le vostre idee sono importanti ma qualcuno critica i vostri modi di fare.

Capricorno: a livello sentimentale questa situazione astrologica permette un recupero delle belle emozioni. Nel lavoro sarà importante questo periodo per cercare di andare avanti e di portare a compimento un accordo.

Recupero per il fisico.

Acquario: in amore è richiesta un po' di pazienza. Nel lavoro, questo è il periodo migliore per portare avanti battaglie che potrebbero rivelarsi importanti.

Pesci: per i sentimenti, potrà nascere una nuova relazione durante il 28 agosto. Attenzione solo ad un po' di tensione da tenere sotto controllo. Nel lavoro dovreste cercare maggiori certezze. Attenzione alle parole di troppo.