La Luna in Leone diventa protagonista dell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì e sprigiona un'ambizione affascinante che non ha limiti. Non solo Leone, ma anche Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete sentiranno il bisogno di attrarre gli sguardi dell'amato/a e di tenere tutto sotto controllo, comandando la storia e decidendo il da farsi con spirito intransigente. Gli altri pianeti nelle previsioni astrali cercheranno di smorzare questo egocentrismo che non giova all'amore e al rapporto di coppia.

Nuovi scenari amorosi nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: riuscirete a comunicare più con i sentimenti che con le parole, poiché Mercurio in collaborazione con il satellite notturno sprigiona un collegamento con il partner. Sarete anche molto convincenti, facendo capire alla persona amata che siete pronti a sostenerla.

Toro: cercate di capire di più anche i bisogni del partner, arginando un atteggiamento autoritario ed egocentrico che mette sempre e solo voi al centro della storia.

Magari dando più fiducia alla persona amata e spronandola alla realizzazione dei propri desideri, ne beneficerà anche la relazione a due.

Gemelli: Luna e Mercurio dal domicilio astrologico del Leone sono in sinergia ed emanano un'energia potente. In coppia, sarete molto ricettivi e riuscirete ad aprirvi all'ascolto del partner con un'attenzione sensibile e un forte coinvolgimento mentale e sentimentale.

Cancro: alcuni malumori potrebbero influenzare la sfera affettiva, Saturno tiene il broncio dal domicilio del Capricorno. Dubbi e incertezze pervadono la mente, ma potrete scacciare via l'inquietudine solo gratificando la coppia e dedicando maggior spazio alle sensazioni amorose.

Leone: affettuosi e fantasiosi in amore, sarete anche severi, sprigionando un'attitudine al comando conferita da Luna nel segno.

L'astro d'argento però garantisce anche molta generosità e insieme a Mercurio favorisce una spiccata capacità di esprimere l'amore.

Vergine: Sole illumina il segno e insieme a Venere e Marte garantisce un nuovo carisma, tutto da investire nell'amore di coppia. Nuovi orizzonti sentimentali si aprono davanti a voi e vivrete le sensazioni con il cuore più leggero.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza lunare rende il rapporto amoroso più emotivo e intuitivo.

Una nobiltà d'animo si contrappone a uno spirito autoritario. Altalenanti in coppia, vivrete le emozioni in maniera talmente intensa che sarete turbati da questo flusso di sensazioni profonde.

Scorpione: Luna in quadratura infastidisce un po' la storia amorosa e sentirete il bisogno di stare al centro dell'attenzione, come i soli protagonisti di un amore che diventa teatrale. Attenzione anche una sensualità eccessiva che a tratti offusca i sentimenti.

Sagittario: grandi idee e nuove aspirazioni animano la storia amorosa e sono il risultato del trigono Giove e Luna fortunato per i sentimenti. Una sensazione di benessere pervade la coppia e le sensazioni diventano più profonde, poiché consolidate da maggiore serenità.

Capricorno: la Luna esce dall'orbita ostile e pone degli interrogativi sull'amore. Dovrete rispondere a cuor leggero, accantonando per un po' il rigore venusiano e dedicando maggior tempo all'amore di coppia. Di sicuro ne uscirete rigenerati.

Acquario: l'eccesso di orgoglio e la forte ambizione potrebbero sprigionare un individualismo che non giova all'amore di coppia. Sarete anche affettuosi nel rapporto sentimentale, ma pretenderete le stesse attenzioni dal partner, forse a causa di un'eccessiva vanità.

Pesci: Urano e Nettuno sono complici nel garantire un nuovo brio, utile per risolvere alcuni attriti sentimentali. Se l'amore di coppia è giù di corda, forse ciò è dovuto a un atteggiamento schivo e timido. Lasciatevi andare, vivendo le sensazioni amorose con slancio e tutto andrà per il verso giusto.