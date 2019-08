Nella giornata di mercoledì 4 settembre ci saranno le amicizie e l'amore ad essere in rialzo, soprattutto per i nativi dei segni di aria, soprattutto l'Acquario ed i Gemelli e di acqua, con particolare attenzione allo Scorpione ed al Cancro. Lavoro collaborativo per i nativi del segno del Leone, mentre i Pesci saranno più inclini a lavorare in solitaria, soprattutto a livello pratico. A seguire, le previsioni degli astri per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: darete uno strappo alla regola, dal momento che anche voi non sarete al massimo della forma per essere puntigliosi. L'amore con il partner sarà di quelli indimenticabili, ma dovrete necessariamente attendere la sera.

Toro: le energie non vi mancheranno di certo. Tanta grinta lavorativa sarà alla base di una buona riuscita degli obiettivi prefissati, sia da parte vostra che da parte del capo.

Ottimi i compensi.

Gemelli: tante piccole soddisfazioni da parte delle amicizie, in particolare da quelle più datate. Qualche incontro susciterà la vostra completa attenzione e vi farà anche essere un po' più distratti.

Cancro: buona intesa di coppia, qualche tensione sarà appianata e le incomprensioni saranno messe da parte per potervi riavvicinare ulteriormente. Sia voi che il partner sembrate ben disposti, quindi continuate così.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: ci sarà maggiore collaborazione sul posto di lavoro, mentre i rapporti con il partner potrebbero subire un crollo. Cercate di non perdere di vista gli affetti in virtù della materialità, potrebbe essere deleterio.

Vergine: qualche incomprensione in amore, ma niente che si possa classificare come “grave”: soltanto le solite divergenze oppure qualche gelosia che si spegnerà sul nascere, fortunatamente. Tuttavia, non vi sentirete più distesi come prima.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sarete inclini alla riflessione, riducendo al minimo le scelte istintive. Probabilmente non disdegnerete di qualche compagnia in serata, ma prevarrà il desiderio di solitudine.

Scorpione: ancora ottimo l'amore, vi sarete equilibrati su molti aspetti della vostra relazione ed il partner altrettanto. Cominceranno però le prime difficoltà sul campo lavorativo, dal momento che le collaborazioni si ridurranno al minimo.

Sagittario: diffidenti, sia con gli amici che con la famiglia. Non vi sentirete in vena di essere colloquiali, tanto meno vi darete da fare per allentare questa situazione di tensione e di allontanamento.

Capricorno: pausa. Anche se il lavoro incombe di tanto in tanto avete bisogno di una vacanza, e questa sarà una delle giornate in cui dovrete necessariamente riprendere fiato. Ripartirete più forti di prima.

Acquario: amicizie in rialzo. Qualche amico vi darà l'occasione di fare qualcosa di diverso e perché no, che potrebbe stravolgere la vostra giornata oppure l'intero resto della settimana. Sorprese in arrivo.

Pesci: concentrati sul fronte lavorativo, soprattutto a livello pratico, ma mancherete di organizzazione, finendo con l'accavallare tante cose insieme e finendo con il fare un po' di confusione.