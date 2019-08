Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, la seconda del mese di agosto 2019. In questa giornata vedremo come per i Gemelli ci siano da evitare alcuni scontri a livello lavorativo. Per il Sagittario novità invece in amore, con i nuovi incontri che non saranno da sottovalutare. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni Oroscopo lunedì 5 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: nella giornata di lunedì andrete incontro solo a qualche piccola incomprensione in amore con una persona del passato. Attenzione se c'è stato un momento di disagio in queste ore. Nel lavoro, se dovete affrontare un discorso professionale agite entro venerdì. Piccolo calo per il fisico.

Toro: in questo periodo non manca qualche dubbio, c'è una lontananza da colmare.

Nel lavoro lasciate passare almeno due settimana prima di prendere qualche decisione importante.

Gemelli: sarà una giornata di pieno recupero. Non mancheranno le emozioni forti. Nel lavoro qualsiasi tipo di decisione potrà essere superata. Fisico che chiede maggiore relax.

Cancro: in amore, se ci sono stati dubbi, questi potrebbero riemergere. Vivrete una certa instabilità. A livello lavorativo sarebbe necessario evitare scontri.

Stanchezza per il fisico.

Leone: a livello sentimentale sembra proprio che con questa Luna Il successo non mancherà. Nel lavoro, se state cercando da tempo un avanzamento o una gratifica adesso potete farvi avanti. Problemi da risolvere a livello fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in questo periodo c'è la necessità di tornare ad essere più attivi. Nelle coppie di lunga data siate più disposti nei confronti delle altre persone. Nel lavoro evitate di stancarvi troppo oggi.

Previsioni 5 agosto 2019: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore periodo che porta novità, in particolare se frequentate una persona del Leone o del Sagittario. A livello lavorativo, in questi giorni, dovrete fare cose che non vi piacciono. Aspettate un po' prima di prendere una decisione drastica. Agitazione che non fa bene al fisico.

Scorpione: in amore sarà un'altra giornata che potrà portare qualche dubbio, sarà meglio mantenere sotto controlli i rapporti fino alla prima metà del mese.

Nel lavoro in questo periodo non sopportate le persone che vi danno contro. Fisico che chiede di non stancarvi troppo.

Sagittario: per i sentimenti non sottovalutate i nuovi incontri. Da venerdì la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro non mancheranno le occasioni per farvi notare e anche per risolvere qualche questione.

Capricorno: se ci sono state tensioni o avete vissuto lontani dall'amore è arrivato il momento di recuperare.

A livello lavorativo pomeriggio e serata sottotono. Fisico che chiede maggiore recupero.

Acquario: per i sentimenti la Luna sarà favorevole, ma questo non basterà per recuperare fiducia in una storia. Sentite che qualcosa non va. Nel lavoro sarà meglio rimandare decisioni importanti nei prossimi giorni. Calo per il fisico.

Pesci: in amore tensioni da superare dopo due giorni piuttosto pesanti. Oroscopo difficile per l'amore. A livello lavorativo è meglio fare tutto con calma.