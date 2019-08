Salute, affari, amore, lavoro, benessere e famiglia sono i protagonisti dell'Oroscopo di venerdì 9 agosto 2019. Le stelle prevedono momenti al top in amore per i nati sotto il segno dell'Ariete e dello Scorpione. Le relazioni sentimentali andranno meno bene per Cancro, Pesci e Bilancia.

La giornata per i segni di fuoco

Leone: giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza con i vostri amici che vi saranno vicini, permettendovi di lasciarvi alle spalle i momenti tristi dei giorni scorsi.

Ariete: agosto è per il vostro segno il miglior mese del 2019 e anche domani le stelle saranno dalla vostra parte sotto l'aspetto sentimentale e lavorativo.

Sagittario: attenzione a confidare i vostri problemi più intimi ad una persona che vi sembra amica ma che in realtà prova invidia e gelosia nei vostri confronti.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli: la mattinata inizia con una cocente delusione lavorativa.

Il tanto agognato avanzamento di carriera tarderà ad arrivare a causa di un vostro errore sul posto di lavoro.

Bilancia: quando siete stressati non dovreste chiedere al partner di uscire, altrimenti i litigi e le incomprensioni saranno sempre all'ordine del giorno.

Acquario: con la tenacia e la determinazione state raggiungendo i vostri obiettivi professionali. Non arrendetevi proprio adesso che siete ad un passo dalla meta.

I segni d'acqua

Pesci: la vostra situazione sentimentale non migliora dopo i litigi con il partner dei giorni scorsi. Lasciate sbollire la rabbia perché alla fine l'amore trionfa sempre.

Scorpione: i single faranno nuove conoscenze durante le vacanze estive. Per le coppie, la giornata regalerà momenti di estrema intimità.

Cancro: evitate sentimentalismi ed eccessivi gesti di romanticismo, perché alla lunga anche le troppe attenzioni e premure potrebbero stancare il/la vostro/a compagno/a.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno: gli affari non vanno alla grande. Questo sarà uno dei motivi principali del vostro malumore. Fondamentale la vicinanza del vostro partner.

Vergine: nel pomeriggio una telefonata inattesa potrebbe migliorarvi di gran lunga la giornata grazie ad una proposta lavorativa da accettare assolutamente.

Toro: attenzione al vostro stato di salute. Non trascurate i piccoli acciacchi quotidiani e i più banali sintomi così da evitare di trascorrere la settimana di ferragosto influenzati.