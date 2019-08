Giovedì 22 agosto 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Marte e Venere si troveranno sui gradi della Vergine nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci.

Ariete geloso

Ariete: gelosie amorose. Venere in Vergine in netto contrasto col Sole leonino potrebbe rendere oltremodo gelosi i nati del segno.

Istintivamente solleveranno un polverone dialettico col partner per poi accorgersi di aver frainteso alcuni modi di fare.

Toro: perplessi. Il comportamento ambiguo di un capo o un collega renderà, con ogni probabilità, perplessi i nati Toro durante questa giornata che, verso sera, si accorgeranno del reale perché di tali azioni.

Gemelli: routine. Giovedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero affrontare i nati del segno.

Farebbero bene a dedicarsi alle faccende pratiche che spesso rimandano.

Cancro: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati dalla dissonanza mercuriale, risulterà, con tutta probabilità, scarno e, di conseguenza, i nativi avranno poca voglia di mettersi in moto.

Finanze 'top' per Leone

Leone: finanze 'top'. Un'entrata economica, sulla quale ci avevano oramai perso le speranze, potrebbe d'improvviso palesarsi riaccendendo l'entusiasmo dei nati Leone verso alcuni progetti che prontamente rispolvereranno.

Vergine: famiglia d'origine. Il comportamento dell'ultimo periodo che i nati del segno hanno avuto nei confronti della famiglia originaria potrebbe essere messo sotto la lente d'ingrandimento e dovranno rispondere delle loro manchevolezze.

Bilancia: amore 'flop'. Il contrasto Terra-Fuoco in onda quest'oggi andrà a colpire, c'è da scommetterci, le faccende di cuore dei nati Bilancia. Il rapporto di coppia risentirà di un clima gelido ed anaffettivo dal primo pomeriggio.

Scorpione: oziosi. Poca la voglia di fare e comunicare che avranno probabilmente i nati del segno in questo giovedì d'agosto. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, lavoro permettendo.

Finanze in crescita per Capricorno

Sagittario: amicizie. Giovedì in cui il focus dei nativi sarà, con ogni probabilità, improntato sulle faccende amicale. In qualsiasi ambiente si troveranno potranno felicemente scoprire di avere accanto amici con la 'A' maiuscola.

Capricorno: finanze in crescita. I progetti in essere dei nativi potrebbe subire una repentina accelerata ed a giovarne sarà anche il lato economico. Presi dall'entusiasmo potrebbero concedersi un costoso capo d'abbigliamento.

Acquario: stressati, Tante, forse troppe, le incombenze pratiche e lavorative da ultimare in questo caldo giovedì estivo per i nati Acquario. Ostinati proveranno ugualmente a portarle a termine arrivando a sera stremati.

Pesci: mondani. Decideranno, con tutta probabilità, di dedicare la giornata al divertimento organizzando un'uscita serale con gli amici di sempre dove vi saranno interessanti incontri e tante risate.