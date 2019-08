Il mese di settembre per i nativi sotto il segno della Bilancia sarà caratterizzato da tante idee e nuovi progetti da portare a termine.

Deciderete di fissarvi degli obiettivi per cercare di mantenervi attivi e il vostro capo sarà soddisfatto della vostra condotta che potrebbe concedervi una piccola promozione. L'amore non sarà la vostra prima priorità, mancherà dunque l'intesa di coppia, sostituita da delle giornate dove avrete in mente soltanto il lavoro.

Ciò nonostante i troppi impegni potrebbero darvi qualche problema di salute. Potrebbe esserci infatti qualche giornata dove non avrete nemmeno la voglia di alzarvi dal letto.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

La vostra relazione di coppia subirà una battuta d'arresto durante il mese di settembre.

L'affiatamento di coppia sarà piuttosto basso e spesso sarete fuori di casa, mentre il partner rimarrà chiuso in casa lontano da voi. Dovrete cercare di capire se questa situazione farà al caso vostro, anche perché ci saranno spesso dei momenti dove l'amato bene sarà arrabbiato con voi a causa della vostra continua assenza. Per quanto riguarda i single, attualmente non siete interessati a cercare l'anima gemella, ma solo a divertirvi in compagnia dei vostri amici e a mettere qualche soldo di lato grazie agli sforzi sul posto di lavoro durante il mese precedente.

Bene dunque le amicizie: ci saranno tanti momenti in cui prenderete in considerazione l'idea di uscire in compagnia dei vostri amici, anche se spesso darete buca per via del lavoro.

Fortuna e salute

Sarà un periodo particolare per quanto riguarda la fortuna per i nativi del segno. Riuscire ad ottenere il successo sul posto di lavoro, oppure scegliere se amare il partner oppure no, dipenderà interamente da voi.

Salute invece tra alti e bassi durante il mese di settembre. Ci saranno giornate nelle quali non vi sentirete particolarmente bene ciò nonostante andrete comunque a lavorare per evitare di rimanere indietro con il lavoro. Fareste meglio a riposarvi un po’ prima di buttarvi in una nuova idea lavorativa.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo è stato particolarmente impegnativo il mese precedente. Ebbene, settembre vi darà lo spunto per tante nuove idee e voi non vedrete l'ora di dare il vostro meglio per cercare di ottenere tanti guadagni.

Dovrete impegnarvi molto, al punto da passare qualche ora in più sul posto di lavoro, oppure sacrificare una o due giornate festive pur di riuscire a portare a termine le vostre mansioni.

Chi è alla ricerca di un nuovo impiego invece, farà meglio ad aspettare, in quanto non sembra essere il periodo adatto per rilasciare in giro curriculum.