Durante la giornata di lunedì 26 agosto, i nativi Vergine saranno sommersi dal lavoro, con il rischio di non riuscire a finire tutto entro il tempo limite. Toro sarà dell'umore giusto, mentre Bilancia riuscirà a mantenere un equilibrio perfetto tra l'amore e il lavoro. Sagittario dovrà cercare di dare il meglio sul posto di lavoro, mentre i nativi Pesci si sentiranno particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 agosto 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 26 agosto 2019 segno per segno

Ariete: i vostri recenti sforzi sul posto di lavoro vi daranno finalmente i guadagni tanto meritati.

Qualche collega inoltre, vi darà lo spunto per iniziare dei nuovi progetti lavorativi. Voto - 8

Toro: sarà una mattinata molto leggera per i nativi del segno. La marea di lavoro da svolgere è quasi sparita e ora potrete tirare un sospiro di sollievo e riposarvi un po’ di più. Voto - 7,5

Gemelli: sarete dell'umore giusto durante la giornata di lunedì, pronti a lavorare con molto entusiasmo. Sarà quasi un gioco per voi andare a lavorare e riuscirete a fare tanti guadagni.

Voto - 8

Cancro: tanto nervosismo durante la giornata di lunedì per i nativi del segno. Il lavoro non andrà come previsto e vi sentirete delusi di voi stessi. Voto - 6

Leone: tante idee in testa da portare immediatamente al lavoro. Gli incarichi più pesanti sono terminati e ora per continuare a guadagnare porterete sulla vostra scrivania tante nuove idee. Voto - 7,5

Vergine: vi darete da fare per cercare di recuperare la grande quantità di lavoro arretrato.

Ciò nonostante non riuscirete a lavorare a causa di alcuni imprevisti che vi metteranno alle strette. Voto - 5

Bilancia: riuscirete a mantenere un equilibrio perfetto tra l'amore e il lavoro, riuscendo ad ottenere tanti guadagni e contemporaneamente una serata di passione. Voto - 8

Scorpione: poca creatività sul posto di lavoro. Non ci saranno i presupposti ideali affinché riusciate a presentare delle idee lavorative.

Fareste meglio a trovare una soluzione. Voto - 6

Sagittario: di ritorno dalle vacanze, tornerete al lavoro più carichi che mai. Ciò nonostante ci saranno tante mansioni da portare a termine. Potreste fare gli straordinari per rimettervi al passo. Voto - 7

Capricorno: non dovrete impegnarvi molto per cercare di raggiungere il successo sul posto di lavoro. Sarà una giornata positiva per quanto riguarda la fortuna, ma lo stesso non si potrà dire della vostra salute.

Voto - 7

Acquario: sarete di cattivo umore durante la giornata di lunedì. Sarete particolarmente nervosi al punto che i vostri colleghi staranno alla larga da voi. Voto - 6

Pesci: vi sentirete particolarmente stanchi, al punto da non riuscire a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Cercate di trovare del tempo per riposarvi. Voto - 6