Le previsioni astrali di questo ultimo sabato agostano saranno decisamente propizie per i nati sotto i segni di fuoco, Ariete e Sagittario in particolare, particolarmente favoriti in amore e nelle relazioni sentimentali. Un'ottima giornata attenderà anche il segno zodiacale dei Gemelli dopo il periodo non molto favorevole delle scorse settimane.

I segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): finalmente è il momento giusto per iniziare una nuova relazione amorosa.

Stasera conoscerete una persona che colpirà la vostra attenzione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il lavoro prosegue alla grande così come la vostra vita sentimentale. Sul finire della giornata una telefonata inaspettata vi rallegrerà l'umore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): fate attenzione alle scelte azzardate e frettolose. Dopo aver preso una decisione importante difficilmente si potrà tornare indietro e se ne pagheranno le conseguenze.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il vostro umore non sarà al top a causa dell'opposizione astrale del pianeta Mercurio con il satellite Luna. Dalla prossima settimana le cose andranno decisamente meglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): vivrete una serata fantastica in compagnia del vostro partner che vi regalerà tutto il suo amore. La tenerezza e il romanticismo sono sempre stati molto graditi da ogni amante.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non sprecate tempo con persone che non meritano la vostra considerazione. Fate una selezione nella cerchia delle vostre amicizie.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sorridete alla vita perché solo così essa vi sorriderà. Dovrete fare vostro questo famoso aforisma per vivere al meglio la vostra esistenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): mai sottovalutare il nemico perché - quando meno ve lo aspettate - egli è pronto a ritornare all'attacco nel momento in cui siete meno difesi.

Guardia alta!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): il vostro istinto difficilmente si sbaglia, ma questa volta sarebbe meglio che fosse fuori strada perché vi porterà a scoprire un'amara verità.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non siate frettolosi nel voler iniziare a tutti i costi una nuova relazione sentimentale. L'eccessiva invadenza e la possessività alle volte possono giocare brutti scherzi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il lavoro non vi darà più le gratificazioni di un tempo e state valutando fattivamente di poter cambiare occupazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): imparate ad accettare le persone per quello che sono senza aspettarvi troppo da amici che non si sono mai rivelati tali.