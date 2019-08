Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere è l'Oroscopo di settembre 2019 con le relative predizioni astrologiche interessanti tutti e dodici i simboli dello zodiaco.

Con Marte nel segno si annuncia un settembre brioso ed abbastanza 'piccantino' per Vergine, anche se a molti di quelli nati sotto al segno del Leone rinascerà impellente la voglia di dare e avere tanto amore, magari anche divertirsi e sedurre.

Il Lavoro insieme ad una rivincita nelle professioni busseranno alle porte di Toro e Pesci, entrambi potranno davvero scatenarsi come mai prima d’ora con investimenti e progetti anche a lunga scadenza. Dopo mesi pesanti finalmente una stagione da vivere a briglie sciolte per Sagittario, Ariete e Capricorno.

Ma vediamo insieme la situazione astrale segno per segno. In evidenza a seguire le previsioni del mese di settembre dall'Ariete fino a Pesci.

Astrologia settembre, il mese da Ariete a Vergine

Ariete - Dall’amore al lavoro, a settembre quasi tutto filerà liscio! Giorni sì: 4, 5, 16, 21, 28 di settembre. Giorni no: 4, 17, 23, 30 di settembre.

Amore: l’intesa col partner raggiungerà vette altissime grazie alla vostra capacità di comunicare sensazioni, emozioni e sentimenti in maniera assolutamente coinvolgente.

Lavoro: siate pronti. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario.

Toro - Tanti soldi e lavoro in quantità il prossimo mese di settembre.

Giorni si: 5, 6, 15, 16, 17, 23, 28, 30. Giorni no: 1, 9, 19, 25.

Amore: transiti planetari allieteranno la vita di coppia. Oltre ai veri guizzi di passione con la persona amata, saprete instaurare una nuova e forte intesa.

Lavoro: se avete un’attività autonoma avrete voglia di compiere “grandi manovre”. Ma forse non avrete chiari gli obiettivi da raggiungere. Nel vostro cielo c’è confusione.

Gemelli - Vita privata in primo piano da metà settembre.

Giorni si: 15, 16, 18 ,23 e 25 settembre. Giorni no: 4, 9, 10, 12 del mese.

Amore: ci sono ottimi transiti planetari a dare positività a single e coloro in coppia. Oltre ai veri guizzi di passione con la persona amata, saprete instaurare una nuova e forte intesa.

Lavoro: se avete un’attività autonoma avrete voglia di compiere “grandi manovre”. Ma forse non avrete chiari gli obiettivi da raggiungere. Nel vostro cielo c’è confusione.

Cancro - L’amore nasce dall’amicizia.

Giorni sì: 1, 2, 5, 16, 25, 26 del mese. Giorni no: 4, 13, 23, 30 settembre.

Amore: vi attendono giornate magnifiche. Siate innamorati? Stare tra le braccia della persona amata sarà come stare in paradiso. Siete single? Un incontro vi lascerà senza fiato.

Lavoro: periodo pesante, poco produttivo. Non prendetevela, se i risultati non sono immediati, se avete l’impressione di fare molta fatica e di ottenere poco o nulla.

Leone - Ora l’amore è importante per tanti Leone.

Giorni sì: 15, 16, 21, 22 e 27 settembre. Giorni no: 24, 25 e 26.

Amore: prime tre settimane magiche, indimenticabili! Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame d’amore. I single riusciranno ad individuare l’anima gemella.

Lavoro: le belle posizioni planetarie che vi regala questo periodo si accompagneranno a idee brillanti a raffica. Di conseguenza, anche i risultati positivi non potranno mancare.

Vergine - Un periodo di sfide! Giorni sì: 2, 3, 9, 11, 22, 26. Giorni no: 4, 5, 13, 23 di settembre.

Amore: avrà toni un po’ aspri questo periodo per quanto riguarda la vostra sfera sentimentale. Non riuscirete ad essere tranquilli, per un verso o per l’altro.

Lavoro: notevole la vostra grinta! Saprete essere convincenti non solo a parole ma soprattutto con i fatti, che sono poi quelli che contano. Le vostre idee saranno degne di attenzione.

Previsioni astrali di settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia - Tante promesse e qualche nuvola. Giorni sì: 2, 8, 12, 19, 26 settembre. Giorni no: 22, 25, 27, 29.

Amore: qualche dissidio renderà difficile il dialogo col partner. Più che inquietarvi, dovreste essere comprensivi, anche se la voglia di arrivare a un chiarimento è davvero poca.

Lavoro: vedrete migliorare moltissimo l’intesa con soci, colleghi o collaboratori. Sembrerà uno scherzo capire che cosa gli altri si aspettano da voi e che cosa voi potete ottenere dagli altri.

Scorpione - Dal cielo pioveranno doni di ogni genere. Giorni sì: 2, 8, 9, 18, 24, 28 del mese. Giorni no: 3, 7, 11, 14, 20 settembre.

Amore: le questioni sentimentali vi coinvolgeranno più del solito. Se siete felici in coppia, contate pure su un periodo appagante. Scintille di passione anche per i single.

Lavoro: periodo pesante, poco produttivo. Non prendetevela, se i risultati non sono immediati, se avete l’impressione di fare molta fatica e di ottenere poco o nulla.

Sagittario - Accendete il fuoco della passione! Giorni sì: 1, 7, 8, 18, 15, 28. Giorni no: 2, 13, 24, 25 settembre.

Amore: se siete in coppia, Venere e Marte vi prendono per mano e vi portano oltre le porte del Paradiso grazie a una sensualità strepitosa e a un eros di ottima fattura.

Lavoro: animati da un grande spirito di intraprendenza vi getterete a corpo morto nel lavoro, sostenuti dall’entusiasmo, dall’ottimismo e da una buona dose di fortuna.

Capricorno - Non fatevi distrarre da piccoli intoppi... Giorni sì: 13, 14, 15, 22, 26, 27 settembre. Giorni no: 3, 7, 8, 20, 15.

Amore: attenti se siete stabilmente in coppia: la voglia di novità potrebbe stuzzicarvi. Alcuni single, stufi di star da soli, cominceranno a guardarsi attorno con più interesse.

Lavoro state all’erta. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario.

Acquario - Energie per il corpo e per la mente. Giorni sì: 1, 6, 12, 25, 26, 27 del mese. Giorni no: 2, 3, 11, 22, 24 settembre.

Amore: per alcuni di voi l’amore farà un bel salto di qualità, perché procederà verso prospettive più piacevoli, e nettamente più stabili e rassicuranti. Notevole l’eros.

Lavoro: sfruttate le influenze astrali di questi giorni, davvero positive. Potrete ottenere successi vistosi e inaspettati, e dare una maggiore espansione alla vostra attività lavorativa.

Pesci - Padroni del mondo! Giorni si: 7, 9, 14, 21, 22, 23, 29 e 30. Giorni no: 1, 5, 18, 19, 24 settembre.