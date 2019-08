Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto, i nativi Ariete riusciranno a svolgere tante attività senza lasciare qualcosa indietro, mentre Gemelli saranno molto attivi in ambito amoroso. Leone cercherà di creare e concretizzare progetti, mentre Capricorno comincerà a sentirsi stanco. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto 2019.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 agosto, segno per segno

Ariete: sarete particolarmente attivi, al punto da riuscire a fare tante attività senza lasciarne una indietro.

Il lavoro procederà bene, con dei miglioramenti e notevoli guadagni. Voto - 8

Toro: sarà una settimana sottotono per i nativi del segno. Non avrete una gran voglia di lavorare in quanto ci saranno dei problemi all'interno della vostra famiglia che vi destabilizzeranno. Voto - 6,5

Gemelli: romanticismo e passione in prima linea per i nativi del segno. Avrete occhi solo per il partner al punto che per rafforzare il vostro legame, vi concederete una piccola vacanza in compagnia della vostra dolce metà.

Voto - 8

Cancro: sarete piuttosto stressati a causa del troppo lavoro da fare proprio in questo periodo di vacanze. Dovrete aspettare ancora un po’ prima di potervi riposare anche voi. Voto - 6,5

Leone: avrete un sacco di progetti in testa che volete portare al termine al più presto. Molti vi procureranno guadagni, altri vi costeranno un po’. Voto - 7,5

Vergine: direte addio allo stress sul posto di lavoro in quanto durante la settimana vi godrete il meritato riposo dedicandovi ai vostri hobby e divertendovi in compagnia dei vostri cari.

Voto - 7,5

Bilancia: vi sentirete liberi, leggeri come l'aria, tant'è che passerete la maggior parte del vostro tempo a fare quello che volete ma soprattutto, a divertirvi. Voto - 8

Scorpione: rivedere dei vecchi amici metterà in discussione i vostri rapporti con tutti coloro che avete conosciuto di recente. Dovrete valutare attentamente la situazione. Voto - 7

Sagittario: avrete un sacco di lavoro da svolgere durante la settimana.

Non essendo abituati a portare a termine così tante mansioni, potreste uscirne molto stanchi. Voto - 6,5

Capricorno: comincerete a sentirvi stanchi dopo le giornate precedenti passate esclusivamente a lavorare. Provate a concedervi un periodo di vacanza. Voto - 6,5

Acquario: cercherete di colmare il vuoto di una relazione d'amore finita male. Ciò nonostante le scelte che andrete a prendere non saranno sempre quelle corrette.

Voto - 6,5

Pesci: avrete qualche difficoltà sul posto di lavoro in quanto un collega tenderà a farvi distrarre troppo. Ciò nonostante dovete concentrarvi se volete aumentare i vostri guadagni. Voto - 7