L'oroscopo del 5 agosto 2019 è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo c'è la ripartenza di una nuova settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati del periodo? Si segnalano novità interessanti in amore per un segno in particolare, Gemelli, in questa fase valutato al 'top del giorno'.

Mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici del Cancro. Invece, secondo le previsioni zodiacali del 5 agosto, a non avere riscontri positivi per quanto riguarda l'appoggio delle stelle, saranno Vergine e Ariete. Questi due generosissimi segni saranno costretti a fare i conti con convergenze astrali abbastanza dure da superare. Passiamo pure ai dettagli del caso.

Classifica stelline 5 agosto 2019

Un nuovo lunedì è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai primi sei segni dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata.

Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? In questo caso, la classifica stelline interessante il giorno 5, appena svelata, mostra in primo piano il segno dei Gemelli. In bella mostra, oltre al simbolo astrale già anticipato in precedenza, ovvero il Cancro, il periodo sorride abbastanza certamente agli amici del Toro e del Leone. A seguire il resoconto dettagliato:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Previsioni astrologiche lunedì 5 agosto: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete - Questo parte della settimana che rappresenta appunto la partenza dell'intero periodo, per tanti di voi dell'Ariete si preannuncia abbastanza difficile.

Sarà una giornata da governare a seconda dei casi: bisognerà affrontare i problemi con una certa convinzione, magari facendosi consigliare da qualcuno di fiducia. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, ci potrebbero essere dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia. Sforzatevi invece di essere attivi e presenti nei dialoghi e collaborando attivamente con la persona amata.

Single, sarete molto nervosi a causa della Luna un po' dissonante verso il segno. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultima ma anche di una serie di noiosi imprevisti che sarà bene risolvere quanto prima. Nel lavoro, qualche screzio con i colleghi renderà il clima freddo e l'atmosfera tesa. Tiratevi indietro e cercate di placare gli animi, oppure affrontate la situazione di petto e risolvete il problema.

Toro - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro lunedì d'inizio settimana. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo.

Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro 'lui' o alla vostra 'lei', evitando quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia. Single, se non tutti, la maggior parte di voi Toro sarete abbastanza rilassati e questa calma vi servirà per affrontare al meglio una nuova amicizia. Nel lavoro, potrete ottenere risultati positivi se vi impegnate, come e più di quanto fate di solito. In molti casi diciamo che non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore.

Gemelli 'top del giorno' - Si preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità! Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. Finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata. Potrebbe trattarsi benissimo di una nuova proposta lavorativa come anche una sorpresa affettiva, quindi un'occasione da non perdere: siate pronti! In amore, saranno tanti i pianeti che remeranno a vostro favore, ma su tutti spiccherà la Luna, presente questo lunedì in Bilancia, senz'altro pronta a regalare intensi attimi di passione. In molti sarete romantici, comunicativi e ben felici di poter condividere le vostre gioie con la persona che vi sta accanto. Single, se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete assolutamente trovare delle nuove amicizie, bene anche nuovi interessi. Cercate di dare un bel calcio alla noia.. Nel lavoro, invece, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi, sappiatelo! Tutto procederà bene e i cattivi umori si allontaneranno: avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti (occhio a non rischiare troppo però).

Astrologia del giorno 5 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un lunedì sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. Le previsioni di lunedì vedono molto positivo il comparto legato all'amore: riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo finalmente inizia ad evolvere, quindi cambiando in positivo. Diciamo che ne sarete entusiasti e saprete gestire in scioltezza anche eventuali momenti 'no'. Senz'altro, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti regala quasi sempre momenti molto appassionati: potreste sognare davvero in grande in questo periodo. Single, i vostri sogni potrebbero diventare realtà solamente se darete loro modo diventare tali: lasciatevi andare senza timore, l'amore vi troverà e vi ripagherà con gli interessi. A tal proposito, l'Astrologia invita a rilassarsi e a pensare positivo. Nel lavoro invece, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il vostro campo visivo si allargherà e avrete la possibilità di puntare abbastanza in alto: ottimo così.

Leone - Questo inizio settimana per voi del Leone si preannuncia con discrete possibilità, sia in amore che nel lavoro. Ci vorrebbe un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete, ok? Diciamo che sarete animati da molta speranza: cercate di non affaticarvi troppo per essere pronti al grande incontro, qualora se ne presentasse l'occasione. In amore, ci sarà una grande frenesia di fare qualcosa di piacevole o di diverso. Una situazione che quasi certamente caratterizzerà il periodo. Forse questo fatto potrebbe incidere negativamente sul rapporto di coppia: per ovviare a ciò basterà coinvolgere anche il partner in eventuali progetti o intenti, certamente ne rimarrà entusiasta. Single, se avete voglia di innamorarvi di nuovo, questo sicuramente sarà un buon momento. Vogliosi di dare una svolta sentimentale alla vostra vita? Allora, datevi una mossa e iniziate qualcosa di concreto con chi vi piace. Nel lavoro, tenete a bada l’impulsività e fate emergere le vostre qualità piuttosto che discutere invano su cose futili. Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate.

Vergine - Partirà in parte con il difficile segno relativo ai periodi 'sottotono' questo vostro lunedì di avvio settimanale. In generale, di certo non sarà questa una giornata ideale: avrete diversi grattacapi oppure potrebbero esserci questioni molto importanti da affrontare. Sappiate che quest'ultime andranno assolutamente gestite con la calma. L'Oroscopo del 5 agosto consiglia in amore di restare calmi: qualche screzio in più rispetto al solito potrebbe esserci, il che potenzialmente potrebbe favorire litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. Alla lunga tutto si risolverà e l'armonia sarà ristabilita, ma quanto impegno! Single, l'umore sarà in linea di massima buono. Qualcuno, magari un po' più ottimista degli altri, cercherà di inquadrare il tutto sotto una luce diversa: a costoro le predizioni del giorno indicano un periodo scintillante. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente stressati e non avrete modo di recuperare le vostre energie: provate a rilassarvi ed a far passare questo momento.

