L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato annuncia il transito sensibile di Luna in Sagittario. Nuove intense emozioni sono garantite per i simboli zodiacali, baciati dall'influsso del satellite. Buone le sensazioni anche per Leone, Bilancia, Ariete e Acquario, che ameranno in modo leale anche se impaziente. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: dietro un'apparente sicurezza si nasconde un'impazienza di organizzarvi alla perfezione che non sfugge al partner.

Siete troppo incerti e forse demotivati, quindi riorganizzate bene le idee e trasformate ciò che non convince nell'amore di coppia.

Toro: alti e bassi in amore si preannunciano a causa di posizioni planetarie contrastanti. Venere potrebbe diventare dispettosa poiché in quadratura con Marte e Sole, quindi cercate di arginare il nervosismo e di vivere l'amore di coppia con maggiore positività.

Gemelli: una Luna in opposizione pesa nel rapporto di coppia e provoca una sfiducia, come una mancanza di volontà derivante da un'insicurezza che si cela dietro una sorprendente spavalderia.

Un maggiore incoraggiamento da parte del partner sarebbe utile per far riaccendere il fuoco dell'amore in maniera ardente.

Cancro: il quadro stellare è abbastanza buono e l'astro venusiano in posizione amichevole propone splendidi momenti a due. In cerca di maggiori conferme, desidererete alzare il livello amoroso al massimo, sfruttando tutto il sex-appeal di cui siete dotati.

Leone: una Luna di fuoco tende a farvi lanciare nelle imprese di coppia, con audacia e spirito temerario.

Marte accompagna questa spinta con un dinamismo molto impetuoso e senza pensare a come andrà a finire, prenderete le decisioni giuste divenendo leader indiscussi nella coppia.

Vergine: prima di partire in quarta ed esprimere la vostra personalità con rigore ci penserete due volte, per scarsa fiducia nelle vostre capacità o perché dovrete ancora riscoprire voi stessi, prima di decidere il da farsi in coppia.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: Giove e Luna in congiunzione e in sestile rispetto al vostro domicilio astrologico regalano benessere in coppia. Una nuova intesa rende il rapporto più equilibrato e i momenti tranquilli saranno utili per approfondire la relazione a due, con maggiore sensualità.

Scorpione: non sarete sottomessi al volere del partner in maniera indiscussa, ma una nuova spinta vigorosa si farà sentire in coppia e sarete più coraggiosi e indipendenti.

Non ci sarà verso, continuerete nell'approfondimento delle potenzialità con impeto, spetta al partner adattarsi a questa spinta interiore.

Sagittario: sentirete che solo approfondendo la sfera interiore potrete aprirvi all'amore in maniera più sensibile, plasmando la relazione a due a vostro piacimento. Utilizzando la carica di una Luna emotiva nel segno, tutto sarà più ricco di benessere, grazie alla presenza di Giove.

Capricorno: splendido il rapporto con la famiglia ma in coppia sarete schivi nei confronti dei sentimenti. Nettuno dai Pesci cerca di mitigare questa freddezza e intacca le emozioni, non resta altro da fare che abbandonarsi all'amore.

Acquario: lanciatevi con coraggio nel fuoco avvolgente di una Luna in Sagittario, proficua per i sentimenti amorosi. Un nuovo entusiasmo farà approfondire l'amore con maggiore feeling e fiducia nel partner, aprendo nuovi orizzonti stimolanti per i sentimenti.

Pesci: Urano in posizione felice dal cielo del Toro trasmette influssi significativi e agita un po' le acque amorose creando un'irrequietezza che si esprime con una gelosia forse troppo pronunciata nei confronti del partner.