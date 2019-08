Lavoro, amore, famiglia, affari, salute: tutto ciò che c'è da conoscere sulle previsioni astrali della giornata di mercoledì 4 settembre 2019. L'Oroscopo prevede grandi soddisfazioni nella vita sentimentale e professionale per i nati sotto i segni di Scorpione e Leone. Giornata negativa, invece, per Bilancia e Capricorno a causa di problemi lavorativi. L'orgoglio punisce l'Ariete.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro carattere esageratamente orgoglioso potrebbe farvi allontanare da una persona cara.

Riflettete bene prima di fare scelte irreversibili.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le vicende negative degli ultimi giorni avranno qualche ripercussione anche sulla giornata odierna: cercate di lasciarvi quanto prima il passato alle spalle.

Leone (23 luglio – 23 agosto): il feeling con il/la vostro/a compagno/a si consolida sempre di più grazie anche alle vostre continue premure e attenzioni verso il partner.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): un'amicizia di vecchia data potrebbe deludervi. Fatevi un esame di coscienza e riflettete anche sui vostri errori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): prosegue il periodo altalenante. A causa della Luna in opposizione astrale con il pianeta Marte vivrete un momento di equilibrio precario nella vostra vita privata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): le vacanze - purtroppo - sono terminate e il rientro in ufficio non sarà di certo idilliaco, troverete ad attendervi una sorpresa non troppo gradita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): non siate troppo rigidi con i vostri figli. In questo modo l'unico risultato che otterrete sarà quello di allontanarli da voi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): una crisi sentimentale con il partner vi metterà k.o. a partire dalle prime ore della mattinata. È arrivato il momento di scegliere se proseguire o meno la vostra storia d'amore.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ottima giornata dal punto di vista del lavoro: la gratificazione da parte del vostro capo vi servirà da sprone anche per il futuro.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dovrete aiutare una persona della vostra famiglia ma questo vi porterà inevitabilmente a sottrarre molto tempo alle attività lavorative.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): dall'inizio della settimana sembrate piuttosto incerti in amore. La vostra personalità richiede continue conferme e sicurezze che in questo momento il partner non può assicurarvi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): diversità di veduta su alcuni progetti lavorativi vi porteranno ad avere qualche discussione un po' troppo animata con i vostri colleghi d'ufficio. Lo stress da lavoro colpirà anche la vostra vita sentimentale.