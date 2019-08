Un nuovo fine settimana, il primo del mese di agosto, prende ufficialmente il via. Arrivano quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di sabato 3 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia favoriti in amore grazie a Venere nel segno. Per i Pesci invece recupero a livello fisico. Nel dettaglio tutte le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni e oroscopo 3 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore attenzione in questa giornata, perché nei rapporti sarà opportuno mantenere la calma. Nel lavoro vi sentite forti ed è maggiore la fortuna che vi circonda.

Toro: per i sentimenti favoriti i nuovi incontri, il fine settimana porta qualcosa in più. Nel lavoro siete molto propositivi e reattivi. I nuovi progetti sono particolarmente interessanti.

Gemelli: in questa giornata lieve stato di tensione a livello sentimentale. È probabile però che qualcuno riscopra il valore dell'amore. Nel lavoro attenzione ad alcune questioni di carattere legale. Fisico in calo.

Cancro: per i sentimenti queste saranno due giornate interessante per gli incontri. A livello lavorativo attenzione alle finanze, è possibile però ricevere una buona conferma entro il giorno 7.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Recupero per il fisico.

Leone: è già dal mese di luglio che vorreste vivere emozioni speciali. Se volete liberarvi di una situazione pesante potete farlo. Nel lavoro non conviene lasciare in sospeso situazioni che possono creare disagi. Energia per il fisico.

Vergine: questa sarà una giornata migliore per l'amore, approfittatene per mettere a punto nuove conoscenze. I lavori part-time sono favoriti.

Attenzione ad un lieve calo per il fisico.

Bilancia: a livello sentimentale giornata che aiuta a ritrovare un po' di tranquillità, visto che anche Venere sarà favorevole. A livello lavorativo i nuovi progetti vanno seguiti con cura. Fisico che chiede di non stancarsi troppo.

Scorpione: in amore situazione astrologica confusa. Sarà facile discutere per motivi banali. Nel lavoro, se vorrete potrete riuscire ad essere sempre avanti agli altri.

Fine settimana è interessante per il fisico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione astrologica è un po' limitata e sottotono nei sentimenti. Nel lavoro sarete in grado di convincere tutti, siete più propositivi.

Capricorno: in questa giornata non mancherà qualche disputa nei sentimenti, ma tutto si potrà risolvere. Nel lavoro avete alcuni giorni utili per sistemare i contenziosi rimasti in sospeso.

Fisico interessante.

Acquario: in amore ci sono piccoli recuperi ed emozioni da vivere al meglio. A livello lavorativo c'è un problema recente che però non è stato causato da voi, per questo motivo presto supererete questa fase.

Pesci: in amore attenzione alla gelosia che va tenuta sotto controllo, queste due giornate possono creare piccole dispute. A livello lavorativo le nuove iniziative vanno bene ed entro il giorno 19 arriveranno delle piccole conferma. Recupero per il fisico.