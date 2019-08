L'ultima settimana del mese di agosto, secondo le previsioni zodiacali, sarà caratterizzata da gioie e soddisfazioni per Acquario e Ariete. I sette giorni compresi tra il 26 agosto e 1° settembre 2019 lasceranno molto a desiderare per i nati sotto i segni di Capricorno e Pesci. Dubbi ed incertezze caratterizzeranno la settimana per i segni zodiacali di Scorpione e Vergine.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in arrivo per voi ottime notizie.

Una persona a cui tenete tantissimo tornerà a far parte della vostra vita e questo vi porterà il morale alle stelle.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il dialogo con il partner sarà fondamentale per superare un'incomprensione che ormai dura da diversi giorni. Ottimo periodo per il lavoro: si prospetta un avanzamento di carriera.

Leone (23 luglio – 23 agosto): darete tutto il vostro meglio per non perdere una persona a cui siete molto legati, ma - nonostante i buoni intenti e le vostre speranze - potrete anche non riuscirci.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): vi accorgerete che con una persona che state frequentando non ci sono i presupposti per andare avanti nella conoscenza a causa di forti divergenze di vedute ed ideali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): gli affari proseguono alla grande, generando la stima e la gratificazione anche del vostro socio. In amore riceverete le coccole del partner, sempre più affettuoso verso di voi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'incontro con un amico d'infanzia potrebbe servirvi a farvi dimenticare temporaneamente i problemi familiari e fornirvi un'occasione per dialogare e sfogarvi un po' con lui.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): si preannuncia una settimana non prettamente idilliaca. Il consiglio è quello di sfruttare la vicinanza e l'affetto delle persone che vi vogliono bene.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): vi imbatterete in una settimana piuttosto ardua, soprattutto dal punto di vista delle tensioni emotive che potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): con gli amici vivrete esperienze indimenticabili. Bene anche il lavoro e la salute. Con il partner, invece, le cose andranno meno bene: dovrete decidere se proseguire o meno la vostra relazione sentimentale.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro matrimonio sta vivendo un periodo di crisi. Impegnatevi al massimo per recuperare la stima del vostro coniuge.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): siete molto dibattuti se accettare o meno un'ottima offerta di lavoro che però - inevitabilmente - vi porterebbe a trascorrere molto tempo lontani dalla vostra famiglia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): concentratevi nel lavoro per dimenticare e lasciarvi alle spalle una storia d'amore finita male.

Chiodo schiaccia chiodo non sarà un metodo funzionante per voi.