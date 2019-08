L'Oroscopo della giornata di venerdì 23 agosto: tutto ciò che c'è da sapere su amore, lavoro, salute, famiglia, affari, benessere. Secondo le previsioni zodiacali, le stelle favoriranno in particolar i segni di aria e di terra. Giornata non positiva, invece, per i nati sotto i segni zodiacali di Acquario e Ariete.

Le previsioni astrali dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenzione alla gelosia del partner che potrebbe essere estremamente deleteria per la salute del rapporto di coppia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): gli astri sono dalla vostra parte e dovete essere bravi ad approfittare delle circostanze favorevoli per trarre il meglio da questa giornata, in particolar modo nel settore professionale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): godetevi a pieno gli ultimi giorni di vacanza al mare o in montagna. Le ferie vi serviranno per recuperare tutte le energie necessarie per iniziare un nuovo progetto nel mese di settembre.

I segni d'acqua

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): movimenti e spostamenti, anche se solo per questioni di divertimento, di svago o di vacanza, vi porteranno maggiore stanchezza mentale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sul posto di lavoro una cosa va bene e l'altra no. In amore, torna qualche dubbio verso la sincerità dei sentimenti del vostro partner.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una giornata particolare per le troppe incombenze che pendono sulla vostra testa. Le eccessive responsabilità lavorative si riveleranno più dure di quanto potevate credere.

La giornata per i segni d'aria

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): giornata ricca di novità e cambiamenti positivi nella vostra vita lavorativo-professionale. La vostra tenacia e i vostri sforzi saranno ricompensati come meritano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dovrete subire un duro attacco da parte di un vostro collega che ritenevate amico. Questo vi lascerà abbastanza delusi, ma avete la pelle dura per andare avanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): i litigi e le incomprensioni con il partner sono soltanto un ricordo remoto. La vita di coppia oggi vi regalerà grandi soddisfazioni ed emozioni che vi lasceranno senza parole.

L'oroscopo dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): attenzione a questa giornata: la partenza non sarà affatto eccezionale, tuttavia, rispetto ai primi giorni del mese di agosto, avrete maggiori possibilità sul lavoro e in amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il peggio è passato, ma se ci sono state in precedenza giornate burrascose nel rapporto sentimentale con il partner, da oggi in poi anche voi dovrete fare la vostra parte e vivere con maggiore semplicità il futuro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): ancora altre 24 ore segnate da grande nervosismo. Attenzione a non entrare in scontro diretto con il vostro capo o con un socio poco affidabile.