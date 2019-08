Le previsioni astrali di mercoledì 21 agosto appaiono particolarmente favorevoli per i segni d'acqua, in special modo Cancro e Pesci: i primi vivranno una giornata eccezionale in amore, i secondi nel lavoro. Incontri sentimentali favoriti anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Per l'Acquario, l'aspetto migliore sarà la salute.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): state ancora male per una storia d'amore terminata in malo modo.

Dovete capire che la vita, nel bene o nel male, va avanti. Non serve a nulla fossilizzarsi sul passato.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): prendetevi i vostri tempi per l'inizio di una nuova relazione sentimentale. Dopo le esperienze trascorse, è bene andarci con i piedi di piombo prima di dare il via a una storia d'amore seria.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nulla accade per caso, quindi anche una conoscenza piacevole fatta qualche giorno fa potrebbe introdursi prepotentemente nella vostra vita, portando energia e vitalità alla vostra esistenza.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sul posto di lavoro siate comprensivi e pazienti soprattutto verso i nuovi colleghi, se non volete palesare un'aspetto del vostro carattere estremamente negativo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in amore, come in amicizia, dovrete trovare il giusto punto di equilibrio per vivere serenamente la vostra relazione. Non sarà facile, ma ci riuscirete.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): lo stress e la stanchezza dei giorni scorsi sono soltanto un lontano ricordo. Ritroverete il vostro perfetto stato di salute fisica grazie all'attività sportiva.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): al ritorno dalle vacanze estive, vi attenderà un'importante novità lavorativa: il vostro capo vi proporrà un incarico professionale che non potrete assolutamente rifiutare.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la famiglia non sempre è il luogo della pace e dell'armonia. Fate attenzione ai conflitti con il coniuge e i figli. Siate allo stesso tempo risoluti, ma tolleranti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la vita di coppia sarà il giusto palliativo per rimediare allo stress lavorativo. Trascorrerete ore indimenticabili con il vostro partner, preferibilmente in una località balneare.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la giornata metterà sulla vostra strada situazioni assurde e paradossali, con incontri divertenti ma allo stesso tempo imbarazzanti. Non prendetevi troppo sul serio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'eccessiva sicurezza negli affari potrebbe ritorcersi contro di voi. Talvolta seguire il consiglio di un amico potrebbe servire ad evitare guai futuri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): nei rapporti interpersonali la sensibilità non è mai stata il vostro forte e questo potrebbe essere uno svantaggio per intraprendere nuove relazioni.