Le previsioni zodiacali di giovedì 22 agosto preannunciano un'ottima situazione astrale, soprattutto per i nati sotto i segni di fuoco. Molto fortunati, in particolare, saranno i segni zodiacali di Leone e Ariete, che vivranno una giornata ricca di emozioni, soddisfazioni e successi. Non possono lamentarsi nemmeno Toro e Pesci, per i quali si prevede un top day rispettivamente nel lavoro e nella salute.

Le previsioni astrali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi attendono ventiquattr'ore di grande successo e soddisfazioni, in particolar modo negli affari e nel lavoro. Sfruttate il momento propizio per iniziare nuovi progetti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): a causa dell'opposizione astrale della Luna con il pianeta Giove, la giornata non sarà delle più positive. Fate attenzione alle scelte azzardate e alle amicizie sbagliate.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): una nuova fiamma potrebbe conquistare il vostro cuore. Non siate timorosi nell'iniziare una nuova relazione sentimentale, anzi sforzatevi di apparire determinati e risoluti.

La giornata per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): una giornata da dimenticare! I problemi lavorativi saranno ulteriormente aggravati da un brutto litigio con la persona amata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il partner avrà bisogno delle giuste attenzioni.

Non trascurate l'amore della vostra vita, curate anche i dettagli se non volete rischiare di imbattervi in discussioni o polemiche.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): lo stress lavorativo per un nuovo impegnativo progetto vi porterà stanchezza anche nella vita privata: la giornata sarà caratterizzata da pigrizia e apatia.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): dopo il relax e le vacanze delle scorse settimane, avete raggiunto la perfetta forma fisica e potrete ritornare a lavoro più carichi che mai.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dovrete rinunciare a una persona a cui tenete moltissimo, a causa della distanza che inevitabilmente vi separerà per motivi di lavoro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la solidarietà e l'affetto di amici e familiari sarà fondamentale per affrontare un momento piuttosto negativo della vostra vita sentimentale.

I segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sarete nel bel mezzo di un conflitto tra mente e cuore e non sapete che scelta fare.

Solo il tempo vi potrà consigliare la decisione giusta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): il vostro datore di lavoro vi proporrà un'interessantissima chance per un avanzamento di carriera. Si tratterà di un incarico molto prestigioso che non potete assolutamente rifiutare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): fate attenzione alle spese folli. Le vostre finanze ultimamente non sono molto rosee e questo potrebbe crearvi qualche problemino inerente la vita sociale.