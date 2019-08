Una Luna di fuoco in Ariete diventa protagonista di questo Oroscopo di martedì, stimolando anche i Gemelli, l'Acquario, il Sagittario e il Leone. Il mondo delle emozioni acquista un aspetto più istintivo e irruente, dove le sensazioni sono ingovernabili. A rendere il tutto più dirompente vi è anche l'entrata di Marte in Vergine, che garantisce una forte passionalità e uno spiccato senso dell'avventura. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni emotive nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna in domicilio astrologico governa il mondo delle emozioni in maniera irruente e istintiva. In un segno già di per sé energico come l'Ariete, il luminare cerca di toccare le corde dell'anima in maniera originale e alcune idee potranno essere usate in modo intraprendente per ottenere successo.

Toro: se da un lato la posizione di Marte è proficua per i sentimenti, dall'altro canto Mercurio e Sole ritardano alcuni progetti in campo professionale ma non temete, non dovrete attendere molto per concretizzare i desideri.

Gemelli: la parola d'ordine sarà "immediatezza" e vorrete prendervi ciò che vi spetta e che desiderate subito, quindi non tergiverserete più di tanto in amore e sarete molto decisi in campo professionale.

Cancro: Luna in quadratura turba i propri affetti e scombussola i sentimenti, tanto che chiederete troppo al partner o se siete single, sceglierete male i compagni. In ambito lavorativo tenete a bada un rifiuto delle responsabilità.

Leone: gli influssi lunari dall'Ariete governano corpo, mente e cuore al punto che le faccende amorose si liberano in maniera irrefrenabile. Inutile tenere a bada questo istinto che renderà l'amore molto passionale, come un bisogno da soddisfare al più presto. In campo professionale attenzione a un modo di fare troppo esplicito.

Vergine: Marte nel segno conferisce una nuova carica dinamica che sprigiona un amore per l'avventura e il rischio.

Un istinto sensuale e appassionato prevarrà sulla ragione e i single diventeranno veri e propri Don Giovanni, collezionando un'avventura dietro l'altra. Buono il lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna in opposizione potrebbe rendervi presuntuosi e troppo istintivi nei confronti dei sentimenti. Il piano lavorativo viene invece ostacolato da un atteggiamento che non accetta critiche utili per progredire.

Scorpione: Marte vigoroso porta fortuna e una certa avvenenza non passerà di certo inosservata in ambito sentimentale. Il lavoro risente di tanta noia e apatia, forse dovuta a un Urano poco collaborativo.

Sagittario: il desiderio di avventura viene sprigionato da un'influenza lunare che incrocia le sue energie con Giove, tanto da riuscire a tenere sulla corda alcune persone e vari progetti lavorativi che sprigionerà una sorta di sfida che conferma la vostra forza.

Capricorno: attenzione ad alcune tensioni che potrebbero manifestarsi in ambito sentimentale a causa di una quadratura Saturno-Luna che si fa sentire. Potreste essere piuttosto giù di tono anche sul lavoro, a causa di un esame interiore che Plutone costringe a svolgere.

Acquario: pian piano gli attriti si attenuano grazie ad alcune posizioni planetarie favorevoli. Tra un po' il Sole abbandonerà la postazione del Leone e un nuovo charme sarà proficuo anche per il lavoro.

Pesci: attenzione a non lasciare fluire in maniera eccessiva gli istinti. La mente è offuscata da una passionalità dirompente che limita la razionalità, e questi sentimenti travolgenti potrebbero farvi commettere delle sciocchezze sia in amore che sul lavoro.