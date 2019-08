L'Oroscopo di mercoledì 7 agosto 2019 si prospetta particolarmente interessante per i nati sotto i segni di fuoco. Nel lavoro il segno più fortunato sarà il Leone, accompagnato dal Toro, mentre in amore la giornata sarà perfetta per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario.

La giornata per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il vostro capo vi potrebbe fare un'offerta di lavoro che non potrete assolutamente rifiutare, un incarico lavorativo molto delicato per il quale siete stati scelti grazie alla vostra ammirevole dedizione alla professione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): lo stress e le tensioni lavorative dei giorni scorsi vi hanno messo letteralmente k.o. e l'unico rimedio per tirarvi su di morale è l'affetto della vostra famiglia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): grazie alla sintonia perfetta con il vostro partner vivrete pienamente la magia dell'amore. In serata una gradita sorpresa pure per i single.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): nella vita ci vuole un pizzico di follia per riuscire ad attraversare le difficoltà.

Siate più flessibili ed elastici nelle vicissitudini che vi capiteranno durante la giornata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): aspettate ancora qualche giorno prima di prendere una decisione importante. Le scelte affrettate sono sempre controproducenti e dannose.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siete particolarmente insicuri e indecisi su alcune scelte importanti e avete bisogno dell'approvazione continua delle persone che vi stanno attorno.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): quando le cose sembrano andare per il verso giusto, la giornata vi metterà di cattivo umore, riportandovi nel baratro della tristezza di questa settimana.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): l'estate prosegue a gonfie vele. Le amicizie e il lavoro vanno alla grande. Unica pecca l'amore che tarda ad arrivare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'opposizione astrale tra Mercurio e la Luna vi catapulterà in uno stato di grazia che proseguirà anche nei prossimi giorni.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vita alle volte può sembrarvi crudele, ma voi dovrete essere bravi a prendervi gioco del destino ed essere più forti di lui.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarete delusi da un amico che tradirà la vostra fiducia ma poiché voi credete profondamente nel valore dell'amicizia, lo perdonerete dopo qualche settimana.

Toro (21 aprile – 20 maggio): è il giorno propizio per iniziare nuovi progetti e attività.

In queste ore la fortuna vi assiste e ogni cosa che farete sarà un vero e proprio successo.