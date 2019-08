L'Oroscopo del 9 agosto è pronto a svelare le novità e i cambiamenti cui vanno incontro i 12 segni zodiacali. Per esempio, le persone dello Scorpione perderanno la pazienza per via dell'amore, mentre i Pesci preferiranno scegliere la strada della pigrizia. Di seguito, le previsioni dettagliate per questa giornata di venerdì da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Coloro che nei giorni scorsi hanno avuto dei problemi fisici, ritorneranno a stare bene in questa giornata di venerdì.

Da oggi le emozioni e i sentimenti si risvegliano. Probabilmente sarete più passionali del solito. Alcune coppie, però, devono essere realistici e capire se il loro amore è duraturo o se il sole sta per tramontare bruscamente.

Toro – Il vostro è un segno forte che riesce ad accettare anche i cambiamenti imposti dal destino. Infatti, non pensate a ciò che avete perso, ma a ciò che vi è rimasto per ricominciare.

In amore siete pieni di desideri. State cercando una persona che può ricambiare il vostro affetto. Concentratevi su ciò che amate fare, solo così potrete trovare il partner dei vostri sogni.

Gemelli – Questo venerdì è dedicato agli innamorati. Se siete davvero innamorati del vostro partner, non dovete mai smettere di dimostrare tutta la vostra passione. Luglio è stato un mese preparatorio, agosto sarà importante per chi vuole ufficializzare un rapporto e fare un progetto a lunga scadenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Favorite anche le nuove amicizie.

Cancro – Venite fuori da un periodo particolare, nel quale c'è stata molta confusione. Per tale motivo, state cercando di ritrovare un po' di tranquillità. Coloro che hanno fatto gravi sbagli, si consiglia di parlare il meno possibile. Si rischia di dire cose che possono far naufragare la relazione. Tenete sotto controllo l'amore, c'è una fase di malcontento.

Leone – Questa giornata di venerdì parte con qualche piccolo contrasto.

Se nei giorni scorsi ci sono stati problemi lavorativi o d'amore, cercate di farvi scivolare tutto addosso. Qualcosa non va e potreste essere avvicinati da persone che non gradite. Il weekend sarà migliore, dovete solo avere pazienza.

Vergine – Questa è una giornata strana in campo sentimentale. Molti di voi si sentono portati via dall'alta marea dell'amore. Sono talmente potenti che potreste trovarvi lontano dalla riva. Non preoccupatevi, questa è la natura dell'amore. Se il sentimento è forte, vale la pena lasciarsi trasportare dalle correnti marine.

Previsioni di venerdì 9 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Da qualche tempo vi sentite sempre stanchi e vi sembra che non tutto vada per il verso giusto. Dovete trovare la serenità, soprattutto nel campo lavorativo. In amore, c'è così tanto romanticismo nell'aria che potreste benissimo ricevere un regalo speciale da parte del vostro partner.

Scorpione – In questo venerdì si consiglia di essere più cauti.

Negli ultimi giorni ci sono state molte polemiche, che faticano ad azzerarsi. Se avete avuto già contrasti in amore, questa sera potreste perdere la pazienza. Meglio tenere la bocca chiusa. Il lavoro vi crea qualche preoccupazione, ma da fine agosto tutto sarà più chiaro e limpido.

Sagittario – Il vostro posto di lavoro può fornire un incontro romantico, unico e straordinario. Che avvenga in senso fisico o tramite qualche canale social, il legame che ne deriva può essere piacevole e duraturo. Sul lavoro si consiglia di non assumere atteggiamenti altezzosi, ma di offrire una mano ad un collega in difficoltà.

Capricorno – Molti di voi negli ultimi tempi sono rimasti in solitudine. Tutto ciò è servito a riorganizzare le proprie idee. Dovete ripartire se volete fare le cose in grande. Se nella prima parte della settimana c'è stata una crisi d'amore, ora si può recuperare.

Acquario – State vivendo un periodo di confusione, per questo avete il morale a terra. È un periodo molto faticoso, tante sono le cose da sistemare prima della settimana di Ferragosto. Spesso vi arrabbiate e tutta questa tensione la scaricate con chi vi sta attorno. Se avete da discutere, rimandate tutto a domenica, magari sarete più docili.

Pesci – Giornata all'insegna della pigrizia. Se avete dovuto affrontare dei problemi, adesso vi è rimasto addosso un po' di tensione. Attenzione alle relazioni interpersonali. Se avete avuto delle discussioni o delle crisi in passato, potrebbero ripresentarsi di nuovo.