L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato annuncia una Luna molto razionale in Vergine, che insieme a Venere, Sole, Marte e Mercurio, trasmette delle sensazioni uniche e meravigliose. L'emotività lunare si miscela al sentimentalismo venusiano e Marte garantisce una spinta giusta per vivere l'amore in maniera più dinamica e meno logica, vivendo le emozioni con un nuovo slancio. Benefici gli effetti anche per Cancro, Capricorno, Scorpione, Toro, Bilancia e Leone che sperimenteranno nuove sfere emozionali nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: una buona energia vitale sarà perfetta per migliorare il rapporto amoroso. Scattanti e aitanti, investite con maggiore passione nell'amore di coppia. Ogni occasione sarà quella buona per vivere splendidi momenti a due.

Toro: quello di cui avete bisogno è maggiore emotività, nuovi stimoli per vivere la relazione con più slancio e aprendovi a novità stimolanti.

Allora via libera a mettere in pratica alcuni cambiamenti benefici per la coppia, ma solo dopo aver consultato anche il partner.

Gemelli: alcuni intrecci astrali consentono di sbrogliare alcune situazioni complicate. Luna è in buona angolatura e regala una sensibilità nuova e maggiore eloquenza, tutte da investire nella relazione.

Cancro: la sfera emozionale viene controllata da una Luna troppo rigorosa dalla Vergine.

I nodi lunari attuano un'introspezione degli eventi passati e soppesano tutte le sensazioni, vivendo un presente amoroso con maggiore consapevolezza e giudizio.

Leone: Urano potrebbe creare qualche nervosismo e anche la Luna dissonante mette sotto accusa l'affettività. Cercate di trovare una via d'uscita ad alcune tensioni di coppia, approfondendo maggiormente il dialogo.

Vergine: semplici gesti affettuosi diventano ricchi di significato in coppia grazie a Luna presente nel segno. Venere spinge il sentimentalismo alle stelle, potenziando l'espansività e contrastando una Luna troppo ragionata e riservata.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: la vicinanza dell'astro d'argento dalla sesta casa astrologica si fa sentire e gli affetti perdono parte della loro leggerezza, mentre prenderanno il sopravvento una razionalità e un atteggiamento riflessivo che è tipico del modo di amare della Vergine.

Scorpione: Luna, Venere, Marte e Sole collaborano volentieri in vostro favore, vincendo un pragmatismo che cerca di smorzare la passione.

Un nuovo linguaggio amoroso prende forma ed è molto eloquente poiché basato sui gesti e sulle parole d'amore.

Sagittario: l'astro d'argento, ancora in posizione di quadratura rispetto a Giove, sprigiona un'irrequietezza che rende l'amore più bramoso di affetto e devozione. L'eccessivo desiderio di protezione potrebbe innescare una conflittualità interiore che limita l'espansione dell'amore di coppia.

Capricorno: una visione più realistica del rapporto amoroso sarà benefica per perfezionare la relazione, acquisendo maggiore sicurezza e investendo questo spirito positivo nella storia d'amore. Discuterete di più con il partner e questo scambio di idee sarà benefico per l'amore.

Acquario: un po' stanchi e giù di tono, potreste approfondire di più l'amore di coppia dedicando maggior tempo al partner. Cercate però di capire anche le esigenze altrui, senza ostinarvi in maniera eccessiva su ciò che pensate.

Pesci: alcuni intralci minacciano una felicità di coppia scombussolata anche dal satellite notturno, che in opposizione crea problematiche e fa susseguire le difficoltà una dopo l'altra. Cercate un attimo di tregua, magari dedicando maggior tempo al rapporto amoroso.