Sabato 17 agosto 2019 troveremo la Luna e Nettuno in Pesci, mentre Venere, il Sole, Marte e Mercurio si troveranno sui gradi del Leone.

Urano proseguirà il suo moto in Toro, nel frattempo il Nodo Lunare si troverà nella decima casa del segno del Cancro. Saturno e Plutone rimarranno in Capricorno, così come Giove che permarrà nel segno del Sagittario.

Relax per Toro

Ariete: divergenze familiari. I contrasti dell'ultimo periodo tra i nativi e la loro famiglia originaria potrebbero proseguire in questa giornata.

Se si dimostreranno concilianti appianeranno ogni vecchia e nuova divergenza.

Toro: rilassati. Sabato i nati Toro vorranno staccare la spina dall routine e concedersi al rilassamento assoluto. Partner e figli saranno contenti di ciò.

Gemelli: rimpatriate. Un gruppo di vecchi amici potrebbe voler organizzare una cena come ai tempi passati ed i nativi saranno entusiasti di questa rimpatriata nella quale, con ogni probabilità, ci sarà da divertirsi.

Cancro: nervosi. Le copiose asperità in onda durante questo sabato d'agosto potrebbero rendere i nativi nervosi ed orientati verso le discussioni feroci anche per questioni di poco conto.

Bilancia galante

Leone: pazienti. In queste 24 ore i nativi farebbero bene a meditare a dovere le prossime mosse da effettuare nei progetti lavorativi in essere. Risulteranno pazienti nell'attendere qualche giorno le risposte che si aspettano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: spossati. Scarno il bottino energetico che gli Astri doneranno ai nati Vergine questo sabato a causa della dissonante coppia Marte-Sole leonina. Sarà bene che alcuni evitino le mansioni più faticose.

Bilancia: galanti. Le vicende di cuore balzeranno, con tutta probabilità, in primo piano durante questa giornata: i nativi grazie alle benevolenze planetarie dimostreranno la loro galanteria al partner senza filtri.

Scorpione: flirt. Una nuova conoscenza potrebbe far risvegliare i 'bollori' dei nativi che non perderanno l'occasione per farla divenire un flirt estivo nel quale, c'è da scommetterci, la focosità non mancherà.

Pesci malinconico

Sagittario: routine. Sabato routinario nel quale le novità probabilmente latiteranno a manifestarsi. Alcuni farebbero bene a sfruttare tale stasi astrali per concedersi una pausa ristoratrice dalla stressante quotidianità.

Capricorno: ostinati. L'obiettivo odierno dei nati Capricorno, qualunque esso sia, vorranno perseguirlo sino in fondo lavorando ancora più duramente se necessario. L'amore salta un giro.

Acquario: umore basso. Astri poco benevoli coi nativi, i quali quest'oggi abbasseranno, con tutta probabilità, il tono umorale. Il partner, per fortuna, riuscirà a renderli più sereni durante le ore serali.

Pesci: malinconici.

Un'ex mai dimenticata potrebbe riaffiorare nei pensieri dei nati del segno che, complice l'oziosità che pervaderà la loro giornata, non riusciranno facilmente a sfuggire alla malinconia.