L'Oroscopo di venerdì vede ancora il transito di una Luna in Acquario che sottolinea con garbo e determinazione un modo di agire indipendente e molto spregiudicato. Questo senso di libertà pervade non solo l'undicesima casa astrologica ma anche Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete che vorranno amare a modo loro, evitando di assumersi alcune responsabilità che altri giudicherebbero prioritarie. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Influenze di una Luna in Acquario

Ariete: la sfera affettiva non viene percepita in tutta la sua interezza a causa di un'influenza lunare che tiene distanti le emozioni, poiché sarete presi da altri interessi. La mente è incapace di interpretare queste sensazioni sensibili, impedendovi però in questo modo di vivere l'amore in maniera armoniosa.

Toro: siete in splendida forma ma attenzione a una certa volubilità provocata da Luna e Urano in sestile che spingono a seguire un istinto indipendente e molto intuitivo.

Riuscirete a capire qual è la strada che porta alla felicità, ma dovrete essere più diplomatici nei confronti delle emozioni.

Gemelli: alcuni impegni morali che gli altri considerano prioritari, non sono bene accetti da uno spirito libero che va controcorrente. Non ne comprenderete le finalità poiché spinti da un modo di agire che scarta il superfluo in maniera più fredda e determinata.

Cancro: i nodi lunari nel segno scavano nell'anima e mettono in atto un viaggio che va dall'approfondimento del passato a una premonizione futura, contando sul fatto che sfrutterete al massimo le capacità di cui siete provvisti per evolvere in positivo.

Non lasciatevi influenzare però da Plutone e Saturno in opposizione.

Leone: Venere e Mercurio danno l'occasione giusta per esprimere le proprie sensazioni, aprendovi a una comunicazione benefica con gli altri. Parlando più che ascoltando, le emozioni usciranno come un fiume in piena e potrete capire meglio come passare all'azione in amore.

Vergine: coscienti del mondo che vi circonda, non darete peso ad alcune meschinità o cattiverie pronunciate dagli altri, poiché siete molto in sintonia con un benessere che è il frutto di un lavoro interiore positivo per l'anima.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: agirete con maggiore prudenza in gruppo, seguendo un istinto molto introspettivo che solo Luna sa conferire. Mantenendo le distanze dalle persone e da un'eccessiva emotività, avrete così un quadro generale delle situazioni più completo e obiettivo.

Scorpione: Luna in trigono parla d'amore ma Urano invita a fare delle scelte che avete a lungo rimandato.

Adesso è ora di decidere, anche se non ne avete voglia.

Sagittario: una spiccata sensibilità nei confronti delle amicizie viene elargita da una Luna molto socievole, che potenzia l'empatia rendendovi i veri leader di gruppo. Una certa irrequietudine combinata a una spiccata curiosità, sproneranno a svolgere viaggi avventurosi, a caccia di novità intriganti.

Capricorno: Plutone nel segno insieme a Saturno cerca di avviare una trasformazione dell'anima, chiudendo una porta al vecchio per aprirne un'altra al nuovo.

I nodi lunari in opposizione mettono tutto in discussione, sfidandovi ad aprirvi con maggiore fiducia in voi stessi.

Acquario: l'emotività di una Luna nel segno qui viene rifiutata dallo spirito libero e anticonformista di voi Acquario e seguirete un istinto indipendente che vi distacca alquanto dalle sensazioni amorose. Non è detto che non amiate, ma vorrete manifestarlo a modo vostro.

Pesci: l'astro d'argento rende l'amore romantico, quindi via libera a concretizzare i sogni amorosi. Approfittate delle meritate vacanze e chissà che un flirt avventuroso per i single non possa diventare qualcosa di più.