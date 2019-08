L'Oroscopo di mercoledì propone un quadro astrale impeccabile con la Luna in Ariete e Marte in Vergine. Gli altri pianeti, stabili in alcuni segni fortunati come quello del Leone che accoglie Venere, incrociano le loro energie benefiche sprigionando sensazioni positive utili per evolvere. L'amore diventa così più ambizioso per Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete. Il lavoro avrà una spinta in più e sarà governato da Saturno stabile in Capricorno, che detta legge con rigore e rende molto efficienti anche i Pesci, Scorpione, Toro e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ambiziosi e impazienti, vorrete avere tutto e subito. Prendete nuove iniziative, sia in amore che in campo professionale, avrete successo grazie al sostegno di una Luna nel segno carica di energia.

Toro: Urano signore dell'efficienza, amplia il campo vitale e sarete efficienti ad aggiustare tutte le situazioni, trovando le soluzioni giuste con rapidità.

In amore desidererete più coinvolgimento emotivo, quindi cercate di cambiare le modalità del rapporto amoroso.

Gemelli: un po' permalosi in amore, seguirete un istinto testardo che non lascia campo libero alla persona amata, proprio perché spinti all'inseguimento di una scia incontrollabile di autoaffermazione di voi stessi. Sarete però anche molto generosi e collaborativi con i colleghi.

Cancro: Luna posizionata in Ariete potrebbe lasciare campo libero a un atteggiamento arrogante sul lavoro e non molto romantico in coppia.

Forse l'influsso saturniano in opposizione potrebbe rendervi piuttosto aridi sentimentalmente forse a causa di un'eccessiva insicurezza.

Leone: poliedrici e passionali, lotterete per l'affermazione dei vostri pensieri e niente e nessuno fermerà questo istinto indipendente che vuole attuare subito i propri desideri. In campo professionale, un cambiamento positivo per il lavoro si sta concretizzando mano mano.

Vergine: Marte, a stretto contatto con la freddezza dell'elemento terra, influenza i conflitti, la passionalità, garantendovi una nuova carica energetica utile per passare all'azione. L'amore diventa più razionale e le opportunità lavorative saranno influenzate da un influsso strategico che organizza tutto alla perfezione.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: altruisti e molto aperti agli altri, sarete però incostanti negli affetti, come influenzati da una forza istintiva che spinge ad ampliare il proprio orizzonte, a caccia di nuove mete avventurose.

Sul lavoro, apritevi a una collaborazione costruttiva che mette qualche volta in discussione le vostre teorie.

Scorpione: nel segno riflessivo della Vergine, Venere stabilizza i rapporti familiari, tenendo a bada anche un'eccessiva emotività. Siete alla ricerca di una strada che stabilizzi il rapporto sentimentale e la troverete sfruttando la vostra intelligenza.

Sagittario: cercate di restare in contatto con le emozioni, lasciandole fluire in maniera equilibrata e approfittando di un trigono favorevole Giove-Luna, tutto andrà alla grande.

Potrete vincere così una certa insicurezza che mette in discussione i vari campi vitali.

Capricorno: in amore, cercherete di controllare i propri impulsi, frenando una sensualità che potrebbe scatenare un atteggiamento alquanto aggressivo. I progetti che colorano il vostro futuro sono messi da parte, ma al momento giusto sferrerete il colpo per attuarli.

Acquario: la Luna propone come compito quello di bilanciare la propria individualità con quella degli altri. In amore quindi dovreste cercare un punto d'accordo che concili i bisogni di entrambi, sul lavoro invece manterrete le posizioni, senza lasciarvi influenzare dai colleghi.

Pesci: un atteggiamento sensibile e positivo sarà di sicuro proficuo sia per l'amore che per il lavoro. L'intelligenza è fervida e tutta da utilizzare, applicando l'astuzia in campo professionale e convogliando tutte le energie in amore.