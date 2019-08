Mercoledì 7 agosto 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte stazioneranno in Leone nel frattempo Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nei gradi del Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Cancro romantico

Ariete: litigiosi. La Luna dissonante assieme alla coppia severa Urano-Saturno potrebbero rendere la giornata nativa parecchio nervosa ed incline ai litigi per futilità.

Sarà bene ritagliarsi spazi solitari per evitare di sfogare l'odierna frustrazione sugli altri.

Toro: famiglia d'origine. Il focus del mercoledì sarà orientato, con tutta probabilità, sulle faccende famigliari che reclameranno la loro attenzione. Il loro supporto risulterà fondamentale per risolvere la questione.

Gemelli: taciturni. Poca voglia di fare e comunicare quella che potrebbe attraversare i nati del segno durante questa calda giornata d'agosto.

Saranno 'abbottonati' specialmente con l'amato bene che, verso sera, potrebbe perdere la pazienza dato il loro atteggiamento.

Cancro: romantici. Mercoledì ricco di coccole ed effusioni assieme all'amato bene. Se da un lato qualche contrarietà potrebbe minare la serenità del posto di lavoro, dall'altro il lato romantico dei nativi emergerà prepotentemente negli affari di cuore.

Scorpione passionale

Leone: attendisti.

Qualche progetto ambizioso potrebbe rallentare il passo in questa giornata di Luna dissonante ma sarà solo questione di attendere il favoloso weekend. Incontri affettivi poco entusiasmanti.

Vergine: in primo piano. Mercoledì dove i nati Vergine, con tutta probabilità, vorranno mettersi al centro della scena a tutti i costi. Il loro egocentrismo odierno non sarà ben visto nell'ambiente lavorativo dove si richiedeva più sobrietà.

Bilancia: perplessi. Il comportamento ambiguo del partner quest'oggi potrebbe far 'drizzare le antenne' dei nati del segno che, sulle prime, resteranno in silenzio ma, successivamente, esigeranno sincere spiegazioni.

Scorpione: passionali. I nativi durante questa giornata potranno contare sul favore dei Pianeti per quanto riguarda la focosità di coppia. Già dalla tarda mattinata e per l'intero mercoledì saranno dotati di una grande verve sotto le lenzuola.

Acquario spossato

Sagittario: revisioni amorose. Giornata d'agosto dove i nati del segno, c'è da scommetterci, metteranno sotto osservazione il loro rapporto amoroso, specialmente chi vive una relazione duratura, cercando di appianare i contrasti e smussare ciò che non va.

Capricorno: sconclusionati. Tante, forse troppe le faccende da sbrigare questo mercoledì per i nati Capricorno che, testardi, nn si tireranno indietro accorgendosi, però, a fine giornata di non averle ultimate nel modo corretto.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati dal dissonate Marte, potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nati del segno svogliati durante lo svolgimento delle incombenze odierne.

Pesci: in panciolle. I nativi potrebbero optare per un mercoledì senza troppe difficoltà dove il relax la farà da padrone. Invano amici e partner tenteranno di schiodarli dal divano dove, invece, i nati Pesci ci resteranno ben volentieri.