L'Oroscopo di domani 7 agosto 2019 parte in grande stile svelando la classifica e le previsioni zodiacali su amore e lavoro. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni. Ansiosi di mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Intanto, diciamo che la giornata sotto analisi quest'oggi è abbastanza interessante per due motivi: il primo è che decreta di fatto l'arrivo a metà percorso la settimana lavorativa; il secondo motivo è puramente legato all'Astrologia, infatti il periodo analizzato è sotto la buona influenza della Luna in Scorpione.

Detto ciò, diciamo pure che a risultare in bella evidenza questo mercoledì saranno gli amici appartenenti al Cancro, nel contesto valutato al 'top del giorno'. Ottimamente supportati da pianeti 'vincenti' a tutti gli effetti anche i nativi della Vergine, classificati a cinque stelle nel periodo. Intanto, non proprio come nelle attese le predizioni per gli amici appartenenti a Toro e Leone. Secondo le previsioni zodiacali del 7 agosto ai primi toccherà sopportare un frangente valutato 'sottotono' mentre ai restanti è previsto un mercoledì da 'ko'. I dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 7 agosto

Gli astri hanno già passato 'al setaccio' le intenzioni delle stelle in vista di questo mercoledì di metà settimana. Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro Tema Natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline interessante quest'oggi la giornata di mercoledì 7 agosto 2019. In gran forma si pronosticano nel periodo coloro appartenenti al Cancro, già svelato ad inizio articolo, seguiti a poca distanza da altri due segni valutati a cinque stelle che andremo subito a mettere in evidenza nella scaletta sottostante. Pronti a scoprire il resoconto astrale giornaliero?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bene, ecco le stelle segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà bene questo vostro mercoledì di metà settimana anche perché le stelle saranno in media positive. Peraltro nel periodo, anche se non ci saranno grandi cambiamenti, all'orizzonte si prospetta la possibilità che alcune persone/situazioni possano assumere maggiore importanza per voi Ariete: il motivo?

Questo dovete intuirlo da soli... Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il periodo potrebbe avere in serbo sorprese di un certo pregio anche se dovrete essere in grado di usare tutta la vostra abilità e il vostro fascino per ottenere quanto sperato; così facendo, le stelle senz'altro porteranno novità interessanti sia a voi che al vostro partner. Single, sono previsti importanti cambiamenti interessanti la vostra vita sentimentale: avrete l'opportunità di voltar pagina e quindi cambiare positivamente direzione ai vostri interessi affettivi.

Nel lavoro, intanto, il cielo vi regalerà senz'altro una discreta grinta stimolando non poco la vostra determinazione: cercate di sfruttarla a dovere per ottenere i risultati a cui da tempo aspirate.

Toro - Questa parte della settimana per voi Toro si annuncia purtroppo (quasi sicuramente) 'sottotono'. Sappiate, intanto, che l'essere prudenti eviterà passi falsi o incomprensioni soprattutto verso le situazioni importanti.

In alcuni casi sarebbe quasi d'obbligo abbandonare momentaneamente quei programmi a cui tenete tanto e che, ovviamente, solo voi sapete. In amore si consiglia di usare massimo cervello: le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo! Se avete sbagliato con lui/lei, cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo eventuali responsabilità. Tranquilli, con calma e attenzione tutto si sistemerà. Single, amate stare da soli e spesso vi abbandonate al pessimismo, vero? Diciamo che siete convinti che tutto andrà storto e spesso tale profezia si avvera! Dunque, cercate di pensare più in positivo, vedrete le cose andare sicuramente meglio. Nel lavoro, infine, leggermente migliore la situazione: siate prudenti nelle spese, negli acquisti importanti oppure nelle trattative riguardanti l'attività.

Gemelli - La giornata sotto analisi si incamminerà sulla lama della pericolosa normalità, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da registrare. Inutile pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei propri tempi, sappiatelo. Quello che dovreste fare è semplicemente continuare ad andare dritti per la vostra strada evitando di cadere nella trappola della provocazioni. In amore, l'Astrologia invita ad una normale prudenza, specialmente in coppia. Infatti, il comparto sentimentale potrebbe accusare una decisa battuta d'arresto. Parlando, invece, in generale ed in merito ai rapporti un po' in crisi, risposte efficaci arriveranno entro domani o al massimo dopodomani, siate fiduciosi e pensate positivo. Single, le stelle vi immergeranno in un’atmosfera di pace e benessere dove tutto sembrerà trovare il suo posto perfetto: la Luna favorirà i contatti con nuove persone ed un amico potrebbe facilitare un incontro dal quale vi sentirete istantaneamente affascinati. Nel lavoro, invece, durante lo scorrere di questa incredibile giornata il senso speculativo e la determinazione con la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze positive. Ricordatevi di ringraziare le vostre buone stelle di mercoledì.

Le predizioni del giorno 7 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - Questo mercoledì, cadente nella giornata del 7 luglio, darà l'opportunità a tanti di voi Cancro di (ri)partire davvero 'alla grande'. Uno splendido Saturno in Sagittario, nel frangente in sestile alla Luna in Scorpione, si troverà speculare positivo all'80% rispetto al vostro segno e senz'altro metterà in condizione molti nativi di agire in piena efficienza e con ottime possibilità di centrare desideri e/o obiettivi. Le previsioni di mercoledì prevedono in amore massima affidabilità: sarà una giornata strepitosa caratterizzata da un’intesa splendida con la persona amata. In tanti sprigionerete tanto fascino unito a carisma sottile ma molto efficace, il che attirerà a voi la simpatia e l´interesse di chi avete a fianco e soprattutto nel cuore. Single, se darete libero sfogo alla vostra seduzione collezionerete molte conquiste, alcune decisamente interessanti. Pronti per un futuro roseo tassativamente 'a due'? Forza allora nel darvi da fare, che cosa aspettate ancora? Nel lavoro, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli, adesso è tempo di riordinare le idee. Mirate più a lungo termine.

Leone - Partirà sotto l'egida del 'ko' questa parte della settimana, con un mercoledì scarno in quanto a idee e voglia di fare. Dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Può sembrare superfluo dare certi consigli, ma vi assicuriamo che non lo è affatto: nel vostro caso, visto il periodo 'no', sarà un’importante risorsa su cui puntare. In amore, sono previste piccole incomprensioni a livello di coppia: evitate di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre all'infinito una discussione irrilevante in grado di sfinire entrambi. Intanto, un’ex fiamma mai dimenticata potrebbe scombussolare gli equilibri in quei rapporti già poco stabili: pensate prima di agire, un eventuale passo falso non vi permetterà di tornare indietro se scoperto (scommettiamo?). Single, se siete innamorati ma non ricambiati, la giornata vi aiuterà a capire che certe ossessioni portano solo malessere: meglio per voi lasciare in sospeso o meglio, cambiare proprio obiettivo! Comunque non adesso, quindi state fermi e aspettate che le stelle cambino aspetto. Nel lavoro, non potete avere sempre ragione: fate un passo indietro valutando bene le vostre mosse. Questo non sarà il momento adatto per osare o imporre le proprie idee, bensì fermarsi e ascoltare ma senza intervenire...

Vergine - Una giornata ottima in ogni contesto con buone opportunità in arrivo per parecchi di voi della Vergine, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. L'oroscopo di domani 7 agosto consiglia in amore di avere più fiducia in se stessi. In molti ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per molti di voi Vergine. Infatti, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto riuscendo in molti casi a placare eventuali tensioni. Parlando di coppie, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, pronti a coltivare pensieri profondi e ad elaborare progetti a lunga scadenza. Single, astri a favore vi spingeranno verso ciò che più vi piace: seguite le tracce che le stelle vi invieranno, alcune mettendole proprio davanti ai vostri occhi, solo così arriverete davanti all'anima gemella senza sforzo. Nel lavoro, per concludere, avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.