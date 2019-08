Giovedì 8 agosto 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno nell'orbita del Cancro.

Venere, il Sole e Marte saranno in Leone, mentre Plutone e Saturno continueranno a transitare nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno sarà in Pesci ed Urano nel segno del Toro.

Toro passionale

Ariete: nervosi.

La Luna avversa potrebbe rendere questa giornata parecchio nervosa per i nati del segno, specialmente in ambito lavorativo. Un collega invidioso proverà a mettergli i 'bastoni tra le ruote'.

Toro: passionali. Lo scontro Terra-Fuoco in onda nel cielo, stavolta, gioverà probabilmente ai nati Toro. Sino al pomeriggio la routine potrebbe prendere il sopravvento, ma dalle ore serali saranno fuochi d'artificio anche in camera da letto.

Gemelli: spossati. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, con ogni probabilità, scarno e, di conseguenza, i nati del segno arriveranno a fine giornata stremati. Giornata sfavorevole ad acquisti non preventivati.

Cancro: focolare domestico. Complice qualche dissonanza di troppo in ambito lavorativo, i nati Cancro potrebbero decidere di passare più tempo in casa con l'affettuosa compagnia di partner e figli.

Umore 'flop' per Vergine

Leone: pazienti. Giovedì routinario dove i nativi potranno permettersi di lasciar scorrere il corso degli eventi senza calcare la mano come fanno solitamente. Già dal weekend la dinamicità tornerà a regnare.

Vergine: umore basso. Tante, forse troppe le asperità astrali che vivranno, con tutta probabilità, i nati del segno in questa giornata. L'ambito materiale, come problemi all'auto o la doccia che non funge, saranno più che probabili.

Bilancia: mondani. I nati Bilancia, c'è da scommetterci, decideranno di spezzare la monotonia della settimana dedicandosi al divertimento. Uscire con amici di vecchia data servirà a rigenerare le loro energie, oltre che ravvivare il loro buonumore.

Scorpione: radiosi. L'aspetto fisico dei nati del segno questo giovedì non passerà inosservato e alcuni single potrebbero trovarsi d'improvviso una stuola di corteggiatori bramosi delle loro attenzioni.

Amore 'top' per Pesci

Sagittario: burberi. Giornata uggiosa sia come umore che nell'approccio con le persone che avranno accanto. I nativi potrebbero risultare burberi nei modi facendo una strana impressione a chi si accinge a conoscerli adesso.

Capricorno: incontentabili. Desidereranno l'inverosimile ed a pagarne le conseguenze sarà, probabilmente, la persona amata che, esausta, potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Acquario: distratti. La dissonanza mercuriale unita alle asperità del duetto Marte-Sole renderanno, con tutta probabilità, appannate le idee e gli intenti odierni dei nativi rendendoli inclini alle distrazioni.

Pesci: amore 'top'. Se da un lato l'ambito lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia, dall'altro le faccende di cuore andranno a gonfie vele ed i nativi potrebbero ritrovare la 'perduta' passionalità in coppia.