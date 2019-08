Lungo il cammino premonitore dell'Oroscopo di mercoledì potrebbero presentarsi eventi imprevedibili e meravigliosi che solo i transiti planetari favorevoli possono approfondire e garantire. Una nuova percezione del quotidiano pervade ciascun segno zodiacale alle prese con i sentimenti e con le opportunità lavorative. Di seguito le previsioni astrali fortunate dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: come un temporale che purifica un paesaggio reso cupo dalle nuvole, così una certa irritabilità caccerà fuori le emozioni contrastanti, purificando l'anima che in questo modo lascerà entrare il sereno in campo affettivo e una nuova consapevolezza sul lavoro.

Toro: un comportamento altalenante produrrà una gioia irrefrenabile per passare poi a una visione negativa della vita. Scombussolati da una Luna in opposizione che influisce in maniera troppo squilibrata con Urano, attenzione a non essere troppo capricciosi e bruschi sia in amore che in campo professionale.

Gemelli: l'affermazione della vostra forza viene conferita da Sole in Leone che sottolinea uno spirito autoritario, il quale impone il suo pensiero in amore e beneficia di ampie vedute sintetiche in campo lavorativo.

la fedeltà e l'entusiasmo verso gli alti valori della vita non mancheranno mai a voi Gemelli.

Cancro: una memoria fotografica sarà utile per svolgere un buon lavoro intellettuale e creativo, ma attenzione a non essere troppo discontinui nell'applicazione. Gli affetti beneficiano di un Mercurio stimolante e molto curioso.

Leone: Venere nel segno impone la sua volontà. In casa sarete molto affettuosi con i figli e una simpatia potenziata anche da Sole vi farà ottenere riconoscimenti positivi sul lavoro.

Vergine: una volontà ostinata trasforma il lavoro in maniera molto indipendente, seguendo più l'istinto che le regole. In amore, Luna elargisce una sensualità ardente che insieme a una carica intellettiva curiosa, crea un mix esplosivo.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: energici e dinamici, in ambito lavorativo potrete passare all'azione con vigore e ottenere i successi sperati grazie all'espansione delle vostre idee originali.

In amore cercherete il piacere con slancio, imponendo il vostro vigore con fermezza.

Scorpione: la Luna regala una percezione nuova e profonda degli stati d'animo degli altri, tanto che potrete utilizzarla al meglio per sfruttare le situazioni a vostro favore. La franchezza diventa quasi brutale, quindi attenzione a moderare un linguaggio quasi ostinato.

Sagittario: una Luna consapevole e molto vicina esorta ciascun Sagittario a venire a contatto con un certo senso di inadeguatezza, tenuto dentro per fin troppo tempo, in modo tale da filtrare queste emozioni e sperimentare mondi nuovi con una leggerezza in più.

Capricorno: approfittate della presenza di una Luna profonda per arginare un atteggiamento troppo manipolativo, che non giova alle attività lavorative. In questo modo potrete sanare alcune storie amorose e trovare in ambito professionale una nuova atmosfera più aperta a una collaborazione con i colleghi.

Acquario: non siate troppo orgogliosi in amore poiché questo atteggiamento troppo fermo nelle decisioni potrebbe provocare delle rotture insanabili.

Nella sfera professionale, evitate di essere precipitosi nei confronti di scelte che potrebbero rivelarsi poco produttive.

Pesci: un nuovo potere pervade i Pesci con la Luna posizionata nella "casa del profondo", quella dello Scorpione. Una natura selvaggia spingerà le sensazioni sentimentali verso vette mai conosciute prima e quasi vi spaventerete di questa vibrazione indomabile. Sul lavoro, attenzione a non rimanere nell'ombra poiché spinti da una scarsa fiducia nelle vostre capacità.