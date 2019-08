Lunedì 2 settembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno in Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Sagittario. Urano permarrà sui gradi del Toro come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Creatività per Gemelli

Ariete: routine.

Primo giorno della settimana che potrebbe scivolare via senza troppi scossoni o novità degne di nota. Tale stasi andrà sfruttata dai nativi per fare il punto della situazione ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, c'è da scommetterci, straripante donando ai nati Toro, come conseguenza, una carica prorompente unita ad una spinta propulsiva nello sperimentare nuove idee.

Gemelli: creativi. Nettuno congiunto alla Luna bilancina donerà, con ogni probabilità, estro e creatività ai nati del segno. Il settore che ne beneficerà maggiormente sarà quello lavorativo, specialmente per i liberi professionisti.

Cancro: perplessi. Il comportamento dell'amato bene durante questa giornata potrebbe insospettire i nati del segno. Sulle prime terranno nascosta la loro perplessità per poi accorgersi, verso sera, di aver preso lucciole per lanterne.

Vergine concentrato

Leone: conferme. Lunedì dove è possibile che si sblocchi qualche trattativa e/o che venga approvata la candidatura per un nuovo lavoro. Queste probabili conferme porteranno entusiasmo e gratificazioni morali ed economiche nella loro giornata.

Vergine: concentrati. Il duetto Sole-Mercurio nel loro segno vorrà vederli fissati nell'obiettivo e dotati di estrema concentrazione per raggiungerlo in tempi brevi.

Figli da attenzionare.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalle vicende della famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro tempestivo aiuto risulterà fondamentale per risolvere la faccenda.

Scorpione: litigiosi. Le copiose dissonanze planetarie, capitanate da Marte e Venere di Terra, renderanno probabilmente nervoso l'ambiente domestico con inevitabili litigi che ne deriveranno.

Pesci vanitoso

Sagittario: amore 'flop'. I nati Sagittario che vivono una relazione amorosa potrebbero essere inclini alla gelosia, peraltro immotivata e dettata dal nervosismo personale causato dalle asperità astrali.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a fermare o frenare l'inarrestabile prorompenza dei nati durante il primo giorno della settimana. La loro ostinazione verrà probabilmente indirizzata verso uno o più progetti in essere.

Acquario: stressati. Tante, forse troppe le incombenze da ultimare per la giornata odierna e che i nati Acquario non si tireranno indietro arrivando, però, a sera oltremodo stressati.

Pesci: vanitosi. La visita ad un centro benessere o una capatina dall'estetista oggi sarà più che probabile per i nati del segno che si sentiranno estremamente vanitosi. Lavoro in secondo piano.