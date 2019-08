La giornata di giovedì 12 settembre l'amore si prospetta più sereno, più tranquillo, come nel caso dei nativi del segno dei Pesci e dello Scorpione, piuttosto incerto come nel caso del Leone e del Cancro, ma anche erotico come nel caso dei Gemelli. Bilancia sarà stabile, mentre il Sagittario sotto l'influenza di Giove avrà ancora un po' di rabbia da smaltire.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: concentrazione recuperata. Avrete ben in chiaro la divisione fra lavoro e vita privata, e in questa giornata non permetterete che l'una interferisca sull'altra. Il progetto in corso ne sarà avvantaggiato.

Toro: salute in calo. Qualche malessere vi farà suonare un campanello d'allarme che non dovrete assolutamente ignorare. Sarà indispensabile qualche accorgimento e molto riposo, soprattutto dal pomeriggio in poi.

Gemelli: eros all'interno della coppia. Tanta passionalità arriverà da parte vostra, e il partner sicuramente afferrerà l'occasione di essere in sintonia con voi. Una serata romantica chiuderà la giornata nel migliore dei modi.

Cancro: riuscirete a distrarvi dalle delusioni sentimentali con molta più determinazione rispetto ai giorni scorsi, quindi approfittatene per tirare fuori tutta la vostra intraprendenza lavorativa e pratica, anche in casa.

Leone: arriverete ad avere un punto o più punti di contatto con la vostra dolce metà, dopo molti giorni di “lontananza” fra le vostre menti. Qualche piccolo ostacolo sul lavoro vi farà sentire destabilizzati.

Vergine: gelosie. La stabilità con il vostro partner vi sembrerà messa fortemente in discussione, e questa situazione vi farà scattare un campanello d'allarme non indifferente. Riflettete prima di arrivare a conclusioni affrettate.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stabili. Una giornata forse un po' noiosa, senza novità rilevanti o progetti da iniziare sul posto di lavoro. Però almeno non dovrete preoccuparvi per alcune faccende economiche di poco conto.

Scorpione: sintonia, soprattutto con chi amate. Questo sarà di aiuto non solo al vostro umore, ma anche ai vostri affari. Molto di ciò che farete sul posto di lavoro sarà dipeso infatti dalla vostra rinnovata grinta.

Sagittario: non ci siamo, sarete troppo nervosi per conto vostro per anche soltanto cercare di trasmettere una parvenza di serenità ad altri. Dovrete assolutamente trovarvi un posticino dove ristabilire la vostra calma.

Capricorno: indaffarati, ma vi dimostrerete pur sempre disponibili con i colleghi. La serenità sul posto di lavoro sarà fondamentale per creare un gruppo di collaborazione forte e vincente.

Acquario: infatuati. Avrete qualcuno nella testa che in questa giornata proprio non riuscirete a dimenticarla, nemmeno per un secondo. Ma potrebbe anche essere una persona che vi interessa particolarmente, non per forza qualcuno di cui siete innamorati.

Pesci: i tentativi di dialogo in questa giornata non andranno tutti a vuoto, soprattutto con il partner il quale si dimostrerà incline a discutere con voi serenamente. Andategli incontro in modo da dimostrarvi disponibili a vostra volta.