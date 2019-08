Nel mese di settembre 2019 troveremo Mercurio, Venere e il Sole cambiare domicilio dal segno della Vergine, dove invece resterà Marte, fino alla Bilancia. Mentre Giove si troverà nell'orbita del Sagittario. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro, mentre infine Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci.

Vediamo ora da vicino le previsioni per i nativi del segno dell'Acquario.

Amore

I nativi Acquario che vivono una relazione amorosa durante questo mese potrebbero dover far fronte a qualche ostacolo di troppo, a causa delle forti opposizioni planetarie e specialmente del duetto Urano-Saturno intenzionato a non transigere su ogni loro mossa.

Ad essere maggiormente bersagliato sarà, con ogni probabilità, il focolare domestico. Un improvviso malfunzionamento o un aumento dell'affitto giungeranno come pioggia a ciel sereno, ma sia i nati del segno che il partner dovranno adempiere a tali spese prima possibile per evitare salassi maggiori.

Saranno alcune peripezie le reali protagoniste di settembre, anche perchè il clima di coppia resterà immutato e anzi riuscire a superare insieme tali intoppi potrebbe cementare la simbiosi della relazione amorosa. Non tutto il male viene per nuocere: Saturno opposto vuole soltanto insegnarci a vivere, ecco che questo settembre, durante l'ultima settimana, farà tirare un sospiro di sollievo ai nati Acquario, che con i Pianeti in Bilancia torneranno passionali anche nell'alcova dimenticando le mille difficoltà iniziali.

Lavoro

Negli ultimi tre mesi i nativi non si sono affatto risparmiati, lavorativamente parlando, e le energie di cui hanno fatto incetta potrebbero venir meno durante questo nono mese del 2019.

A settembre lo Stellium di Terra non aiuterà né la loro carica energetica e nemmeno la grinta e tenacia che solitamente mettono in campo nelle faccende lavorative. Il mese potrebbe scivolare via in maniera stancante ma routinaria: i nati del segno farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico e superare lo stress.

Gli inoccupati del segno avranno, c'è da scommetterci, grandi difficoltà nel trovare un nuovo impiego, specialmente i più giovani ed i meno esperti.

Saranno da evitare categoricamente puntate al gioco d'azzardo, anche se di piccole entità, perchè si corre il grande rischio di farsi prendere la mano a causa dello scoraggiamento del momento.

I lavoratori autonomi saranno dotati di grande estro durante l'ultima settimana del mese, quando una loro idea sarà da attuare in tempi brevi per dare copiosi frutti economici.

Giorni fortunati: 9, 19, 21, dal 25 al 29.