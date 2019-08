A settembre troviamo Mercurio, il Sole e Venere cambiare domicilio dal segno della Vergine, dove invece continuerà a stazionare Marte. Il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro. Saturno e Plutone permarranno nel Capricorno, Giove nel segno del Sagittario. Urano rimarrà in Toro e Nettuno sarà stabile in Pesci.

Vediamo ora cosa dicono gli astri per il segno dello Scorpione.

Amore

I single del segno in questo mese di settembre potrebbero non avere chance.

Dopo una prima parte del mese dedicata, con ogni probabilità, alla ricerca invano di un incontro stuzzicante seguirà una seconda parte di settembre di quasi rassegnazione, stranamente per un segno 'fisso' come il loro. Preferiranno, tirando le somme, proseguire questo periodo in maniera solitaria decidendo di dedicarsi a tutte quelle attività procrastinate durante le relazioni amorose. Per i nativi che, invece, vivono una relazione amorosa il mese di settembre potrebbe essere diviso a metà.

I primi venti giorni avranno a che fare con un rapporto amoroso pragmatico e spesso routinario dove la focosità che li contraddistingue lascerà spazio ad una tiepida affettuosità. Durante l'ultima decina di settembre il nervosismo potrebbe inaspettatamente sopraggiungere e molti dei nati Scorpione decidere di troncare la relazione in essere o prendersi una pausa di riflessione.

Lavoro

I lavoratori autonomi saranno, c'è da scommetterci, i più bersagliati dalle Stelle in questo nono mese dell'anno perché la creatività sarà un lontano ricordo e l'energia stenterà a tenersi su buoni livelli.

La stanchezza fisica e mentale, dunque, non aiuterà l'avanzamento dei loro progetti in essere che, anzi, potrebbero subire un brusco arresto. I lavoratori dipendenti avranno a che fare con un ambiente poco conciliante che non li aiuterà a dare il meglio di loro stessi. Sarà bene che, a prescindere dalle provocazioni subite, non cadano nella 'trappola' della discussione con capi e colleghi perchè potrebbero uscirne 'malconci'.

I più favoriti dai Pianeti saranno i lavoratori a chiamata che potranno contare su qualche opportunità extra durante l'arco del mese, specialmente dal 5 al 25. Il settore economico non sarà sollecitato favorevolmente dai Pianeti che potrebbero mettere sul loro cammino qualche spesa supplementare a cui dover necessariamente far fronte. Decisamente sconsigliata qualsiasi forma d'investimento o compravendita immobiliare in questo controverso mese.

I piccoli imprevisti sono dietro l'angolo.

Il mese di settembre per i nati del segno Scorpione non sarà particolarmente positivo, presto tornerà il sereno.