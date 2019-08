Nel mese di settembre 2019, il Sole, Venere e Mercurio cambieranno pianeta, spostandosi dalla Vergine, dove resterà Marte, al segno della Bilancia, mentre Giove si troverà nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà sui gradi del Cancro, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro.

Amore

I caldi mesi estivi non sono stati molto positivi per i nativi, che hanno avuto a che fare con qualche grana amorosa di troppo, ma adesso gli astri sembrano decisi a voler cambiare registro nei loro confronti.

Complice la favorevole configurazione astrale nel loro elemento, capitanata dalla triade Sole-Venere-Mercurio nel loro segno, i nativi single e in coppia potranno finalmente godere di un mese di opportunità amorose. I single del segno avranno maggiori chance di fare incontri stuzzicanti durante i primi 20 giorni di settembre, per poi dedicarsi a concretizzare eventuali conoscenze in flirt o relazioni stabili durante l'ultima settimana del mese.

Chi vive una relazione amorosa stabile, potrebbe riscontrare una ritrovata armonia nel focolare domestico, che visto il recente periodo, sembrerà una manna dal cielo.

Lavoro

Il clima nell'ambiente lavorativo potrebbe ancora risentire degli strascichi pesanti di luglio e agosto, complici i loro ostili comportamenti, ma i nati Vergine proseguiranno ostinati con le loro mansioni quotidiane. A causa di stravolgimenti nell'assetto societario potrebbero decidere di candidarsi per più posti contemporaneamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dal 10 al 17 settembre, le risposte potrebbero giungere tutte insieme e una meriterà la loro attenzione. Dopo un'attenta analisi, è più che probabile che scelgano di cambiare area lavorativa. Sarà la mossa migliore sul lungo raggio, anche se inizialmente qualche ingranaggio da oliare nel nuovo ambiente risulterà imprescindibile per i nati Vergine. I lavoratori autonomi saranno dotati di ottime capacità intuitive che permetteranno di far "azzeccare" le mosse giuste prima dei loro avversari, così non solo riceveranno soddisfazioni morali accrescendo la loro autostima, ma a giovarne sarà anche il lato economico, che per tipi venali come loro non è per nulla negativo.

Un calo d'umore sarà possibile durante l'ultima settimana del mese di settembre 2019. Giorni fortunati: 2, 4, 8 e 17 settembre.