Mercoledì 28 agosto 2019, la Luna e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Marte, Venere e il Sole si troveranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro, Saturno e Plutone si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci.

Ariete passionale

Ariete: passionali.

Le questioni lavorative potrebbero lasciare l'amaro in bocca, ma i nativi si rifaranno con le faccende di cuore: a partire dal pomeriggio regnerà un clima di complicità.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante questo mercoledì risulterà con ogni probabilità ricco, donando di conseguenza ai nati Toro una grande voglia di fare senza quasi accusarne la stanchezza.

Gemelli: briosi.

Saranno l'anima della festa ovunque andranno, grazie alla favorevole Luna leonina: sia che si tratti di eventi mondani che lavorativi, il loro sorriso donerà tranquillità e buonumore.

Cancro: umore 'flop'. Le dissonanze in onda questo mercoledì potrebbero abbassare il tono d'umore dei nati del segno. Probabili litigi nel focolare domestico per questioni di poco conto.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'.

Le faccende lavorative andranno a gonfie vele grazie a Terra che vorrà premiare l'impegno profuso dai nativi nel periodo appena trascorso. Amore in stand-by.

Vergine: poliedrici. Catapultati in più realtà contemporaneamente, i nativi riusciranno bene a destreggiarsi nei vari ambiti ricevendo anche dei complimenti inaspettati. Discussioni chiarificatrici per chi è in coppia.

Bilancia: mondani. Il focus dei nati Bilancia sarà orientato con ogni probabilità verso il divertimento, i nati Bilancia potrebbero organizzare una rimpatriata: le risate saranno assicurate.

Scorpione: nervosi. Tante le dissonanze astrali per prevedere una giornata tranquilla, anzi saranno probabili litigi in amore e discussioni con i colleghi. Sarà bene che i nativi provino a sfoderare l'arte della diplomazia in modo da evitare inutili contrasti.

Flirt per Pesci

Sagittario: amici. Mercoledì in cui i nati Sagittario potrebbero accorgersi dell'importanza delle loro amicizie grazie al supporto morale che gli dimostreranno.

Non mancherà occasione in futuro per dimostrare l'affetto che provano.

Capricorno: capricciosi. Desidereranno la Luna e il partner farà di tutto per accontentarli, anche se in fondo potrebbe scocciarsi dei loro capricci.

Acquario: distratti. La dissonanza dei Luminari unita a Mercurio leonino tenderà ad appannare idee ed intenti dei nativi già dalle prime ore mattutine. Sarà bene che pongano molta attenzione durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Pesci: flirt. Un incontro fortuito potrebbe avvenire in un ambiente che solitamente non frequentano e tale conoscenza, con ogni probabilità, rapirà il cuore dei nati Pesci. Probabile sarà il flirt, anche se loro vorrebbero una relazione stabile.