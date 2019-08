A settembre 2019 troveremo il Sole, Venere e Mercurio passare dalla Vergine, dove staziona anche Marte, al segno della Bilancia. Mentre Plutone e Saturno si troveranno nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Intanto Giove permarrà sui gradi del Sagittario, così come Urano nel segno del Toro.

Amore

Dopo un'estate nervosa e con poche occasioni d'incontro questo mese di settembre potrebbe cambiare le carte in tavola repentinamente.

I nati del segno del Toro in cerca dell'anima gemella avranno una marcia in più perchè Venere in Vergine vorrà premiarli con più di un incontro mozzafiato, quindi sono probabili dei flirt con possibilità di scelta. C'è da dire che però farebbero bene a non tirare troppo la corda con gli spasimanti, perchè la severità Saturniana potrebbe farli rimanere ugualmente a bocca asciutta.

Strada totalmente spianata per i nati Toro che vivono una relazione amorosa stabile grazie allo Stellium nel loro Elemento.

Decisioni importanti potrebbero essere prese dalla coppia nel mese di settembre, ad esempio alcuni potrebbero decidere di convivere, ristrutturare l'abitazione o mettere in cantiere un erede. Qualunque di queste opzioni scelgano di portare avanti potranno, con tutta probabilità, contare su una straordinaria simbioticità.

Lavoro

I lavoratori autonomi o coloro che si accingono a diventarlo potranno si contare sui favori astrali per i primi 20 giorni di settembre, ma dovranno anche fare i conti con l'avversità mercuriale in quanto retrogrado.

Ciò si tradurrà in un avanzare a rilento dei loro progetti lavorativi in essere laddove non potranno fare affidamento sul proprio estro, bensì dovranno lavorare a tamburo battente in maniera metodica. Ben più floride sono invece le previsioni per i lavoratori che operano alle dipendenze altrui, perchè durante questo nono mese dell'anno potrebbero aumentare il loro prestigio carrieristico. Il loro 'seminare' per questi primi otto mesi del 2019 ha lasciato il segno non solo coi colleghi ma anche, e sopratutto, coi loro superiori.

Al vertice della società potrebbero prendere la legittima decisione di promuoverli ad un ruolo di maggior responsabilità. L'entusiasmo sarà tanto inizialmente ma, subito dopo, dovranno mettersi in carreggiata per apprendere le nuove direttive e, se necessario, frequentare i relativi corsi di aggiornamento. Il duetto Saturno-Urano sarà lì ad osservarli e a farli rigare dritto nel loro nuovo ruolo lavorativo.

In fase di assestamento sarà probabile qualche diverbio coi colleghi, che magari ambivano alla stessa posizione nella scala gerarchica.

Giorni fortunati: 8, 11, dal 14 al 19, 21 e 23.