Durante il weekend del 3 e 4 agosto 2019 troviamo la Luna in Vergine e Nettuno in Pesci. Marte, il Sole e Venere stazioneranno nel Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Plutone e Saturno che rimarranno in Capricorno ed Urano nei gradi del Toro.

Toro determinato

Ariete: distratti. Idee ed intenti dei nativi, durante il fine settimana, potrebbero risultare appannati e di conseguenza non fornirgli la lucidità necessaria per affrontare le urgenze da ultimare.

Attenzione alle parole nella giornata di domenica.

Toro: determinati. I nati del segno con la Luna nel loro elemento saranno, con tutta probabilità, più grintosi del solito. Tale determinazione la focalizzeranno nei progetti lavorativi in essere a scapito della relazione amorosa.

Gemelli: routine. Un weekend senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati Gemelli. Dalla tarda mattinata di domenica il romanticismo con l'amato bene prenderà il sopravvento.

Cancro: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nati del segno, specialmente dal sabato pomeriggio. Una discussione chiarificatrice in coppia sarà doverosa per non trascinare inutilmente la faccenda.

Vergine stacanovista

Leone: pensierosi. Qualche nube all'orizzonte potrebbe esserci nel fine settimana nativo, a causa dei poco concilianti Astri di Terra. Nulla di preoccupante, ma dedicarsi al relax sarà un'ottima mossa in vista della prossima settimana, che partirà ben più dinamicamente.

Vergine: stacanovisti. Da un lato le faccende amorose non desteranno particolari gratifiche ai nati Vergine. ma dall'altro potranno contare su un bottino energetico di tutto rispetto che li farà lavorare alacremente tutto il weekend.

Bilancia: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo darà, c'è da scommetterci, filo da torcere ai nativi durante questo fine settimana. Un collega invidioso potrebbe metterli di proposito in cattiva luce, ma, fortunatamente, chi ascolterà non crederà ad una sola parola.

Scorpione: irrequieti. I nati Scorpione non riusciranno probabilmente a stare tranquilli durante il weekend a causa delle copiose asperità planetarie. La loro irrequietezza si ripercuoterà su colleghi e partner che, esausti del loro comportamento, potrebbero cantargliene quattro

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: spensierati. Sembra un paradosso, eppure questo weekend le persone accanto ai nativi potrebbero avvertire la loro spensieratezza, seppur solitamente non dispongono di tale 'animo leggero'.

Capricorno: guadagni. Il certosino lavoro svolto dai nati Capricorno nell'ultimo periodo potrebbe iniziare a dare i suoi meritati e doverosi frutti. Il loro entusiasmo gli farà quadruplicare gli sforzi per ottenere ancor di più.

Acquario: sfacciati. Sul posto di lavoro i nativi potrebbero dire ciò che pensano senza 'filtrare i pensieri' e dimenticandosi della diplomazia. Agendo d'impulso la loro sfacciataggine potrebbe arrecargli qualche danno di visibilità.

Pesci: burattini. In balia delle onde astrali dove, a parte Nettuno ed in parte Venere, nessun Pianeta tifa davvero per loro i nati Pesci potrebbero farsi trascinare dalla marea dei giudizi altrui facendoli propri, come si confà ai burattini.