Continuano ad arrivare le previsioni dell'Oroscopo per ogni singolo segno zodiacale. L'ultima settimana del mese di settembre è ormai alle porte ed in molti attendono di scoprire cosa riserveranno loro le giornate in arrivo. Da lunedì 23 inizieranno giornate di malinconia per l'Ariete, mentre coloro nati sotto all'influenza del segno dei Pesci si ritroveranno a fare i conti con il nervosismo. Giornate, a quanto pare, leggermente sfortunate un po' per tutti, soprattutto sul piano lavorativo dove discussioni e litigi vari potrebbero portare tensioni fra colleghi.

Il Capricorno si ritroverà ad affrontare gironi di stati d'animo altalenanti e confusi. Un periodo di negatività che, fortunatamente, non dovrebbe durare molto. Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - un inizio di settimana sicuramente su di giri, pieni di energia ma anche di malinconia. Nonostante la carica, si potrebbe incappare in una strana voglia di non voler fare nulla.

Chiudersi in casa, con un paio di cuffie nelle orecchie potrebbe essere la soluzione migliore, ma meglio lasciarsi aiutare dalle persone care. Attenzione agli impiccioni.

Toro - il lavoro non manca e la sua pressione inizia a farsi sentire in ogni ambito. I nati sotto al segno del Toro dovranno essere in grado di mostrarsi decisi e fermi nelle proprie decisioni pur mantenendo un atteggiamento educato e garbato, esponendo le proprie perplessità e non facendosi mettere i piedi in testa da nessuno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli - nulla da doversi rimproverare e nulla da dover rimpiangere. Le giornate in arrivo sembrano essere tra le più serene e felici del mese. Il lavoro non mancherà di certo ed i rapporti con parenti, amici e partner andranno a gonfie vele. Una pecca: la mancanza di tempo da dedicare sé stessi.

Cancro - il periodo in arrivo risulta essere parecchio delicato, ma non per questo difficile o complicato da gestire.

Positività anche per coloro che si impegnano al raggiungimento di determinati obiettivi, nonostante possa esserci qualcuno che non esiterà a mettere il bastone fra le ruote. Attenzione ai doppiogiochisti.

Leone - l'oroscopo delle prossime giornate non sembra essere certamente dei migliori: con problemi di salute che potrebbero rovinare i vari momenti e la stanchezza che non tarderà a farsi sentire.

Ci saranno momenti, fin troppo brevi, di relax ed altri momenti in cui il nervosismo la farà da padrone.

Vergine - periodo da considerare "così così" per il segno della Vergine. In amore potrebbero esserci delle svolte importanti, sia per coloro che sperano di fare il passo decisivo sia per chi invece non attende altro che cambiare i propri orizzonti. Attenzione anche sul lavoro: importante non battere mai la fiacca.

Previsioni dal 23 al 29 settembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - nei giorni precedenti ci si è ritrovati a confrontarsi con sé stessi e con quelli che sono pensieri non propriamente positivi della vita e delle relazioni varie. Nella nuova settimana si potrà invece tirare un sospiro di sollievo. Bene importante è meditare prima di rovinare i rapporti con le persone amate.

Scorpione - secondo l'oroscopo delle prossime giornate, il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento e spingere lo Scorpione a pungere con il proprio pungiglione. La mole di lavoro e di impegni che invadono i giorni di questo segno lo renderanno irascibile e scontroso anche con chi magari sta solamente cercando di aiutarlo. Meglio trattenere i propri istinti e cercare di mantenere la calma.

Sagittario - nei giorni a venire sarà meglio non lasciarsi travolgere dalla foga e meditare bene sulle proprie scelte. La fortuna potrebbe volgere lo sguardo su questo segno, ma non per questo il Sagittario dovrà lasciarsi abbindolare dalle belle parole e da ciò che luccica.

Capricorno - come già anticipato, il segno del Capricorno si troverà a fare i conti con sentimenti contrastanti tra loro. Si potranno avere momenti di felicità seguiti da inspiegabili sensazioni malinconiche o di nervosismo. Il partner potrà aiutare a gestire questi sbalzi d'umore, purché gli venga permesso.

Acquario - sempre pronti per aiutare il prossimo, coloro nati sotto al segno dell'Acquario si ritroveranno a dover fronteggiare chi, chiedendo un piccolo aiuto, cercherà di approfittarne. Spesso conviene tenere a freno la lingua ed evitare di risultare sgarbati o poco educati, ma converrà far comprendere le proprie ragioni.

Pesci - sbuffi ed irascibilità impegneranno la mente causando problemi anche di natura relazionale. Il lavoro potrebbe non funzionare come si vorrebbe e le persone con cui si ha a che fare potrebbero risultare parecchio fastidiose, al punto da non riuscire più a trattenere qualche urlo o qualche parola di troppo con chi, in realtà, non ha fatto nulla di male.