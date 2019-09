Il mese di settembre sta ormai giungendo al suo termine, con un Oroscopo tutto da scoprire.

Secondo le previsioni astrologiche, nel weekend dal 20 al 22 settembre, il segno dell'Ariete potrebbe imbattersi in una stanchezza improvvisa, mentre la Vergine, al contrario, troverà le energie per affrontare un breve viaggio fuori porta. Dal canto suo la Bilancia si ritroverà una carica così importante da volerla condividere con il prossimo.

I segni meno fortunati di questo periodo dovranno invece essere in grado di stringere i denti per qualche giorno, la fortuna gira sempre e ben presto volgerà lo sguardo anche su di loro.

Di seguito le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto all'influenza di questo segno si ritroveranno a fare i conti con una stanchezza improvvisa che potrebbe compromettere la riuscita delle varie giornate.

Lo stomaco troppo pieno, a causa di un pranzo consumato in compagnia della propria famiglia, potrebbe spingere l'Ariete ad un riposo forzato.

Toro - secondo l'oroscopo dei prossimi giorni, il Toro si troverà a fronteggiare dei cambiamenti sia in ambito lavorativo che nelle amicizie. Il lavoro prosegue bene ed è necessario concentrarsi e mantenere la calma per non rischiare di incappare in sgradevoli errori.

Domenica risulta il giorno ottimale per ricongiungersi con i propri cari.

Gemelli - qualche piccolo intoppo, causato da probabili discussioni in famiglia, potrebbero rovinare le giornate dei Gemelli. Solitamente questo segno è in grado di sostenere ogni tipologia di litigio, ma non nel weekend che sta per arrivare. Meglio attendere domenica per riuscire a riposare e recuperare le energie.

Cancro - settimana particolarmente fortunata, se non fosse per un fine settimana leggermente burrascoso con il proprio partner.

Nulla di cui preoccuparsi, poiché qualche piccolo battibecco potrebbe risultare solamente costruttivo per una relazione stabile e duratura.

Leone - il conto in banca sembra essere apparentemente stracolmo e la voglia di spendere, in questi giorni, spingerà il Leone ad acquistare quanti più oggetti desiderati possibili. Attenzione però a non esagerare, i soldi purtroppo non sono illimitati e potrebbero finire prima del previsto.

Vergine - aria di festa tutta intorno a questo segno che pare essere uno tra i segni particolarmente fortunati di questo periodo. L'idea di organizzare e realizzare una piccola gita fuori porta con i propri amici potrebbe trovare risposte e riscontri positivi e favorevoli.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo preannuncia giornate di energia sprizzante da ogni singolo poro. I nati sotto al segno della Bilancia risulteranno molto allegri, soprattutto nel fine settimana, ed allegri al punto di riuscire ad aiutare il prossimo anche solo con uno sguardo od un sorriso.

Buono il piano lavorativo e sentimentale.

Scorpione - meno fortunato di molti altri segni, soprattutto per chi ha da poco rotto una relazione che durava da anni e spera di riuscire a "guarire" il prima possibile. Sfortunatamente questa guarigione, in questo periodo, risulta essere difficile e lenta. Bisognerà stringere i denti per un po'.

Sagittario - un weekend pieno di amicizie a nuovi incontri. Le gite fuori porta sono ben accette e possono aiutare il Sagittario ad uscire da situazioni poco piacevoli. Meno fortunato il lavoro, con una necessità di lavorare più del previsto per ottenere qualche risultato in più.

Capricorno - c'è una scalata ardua e dura da affrontare, ma il Capricorno non è il tipo di segno che si arrende di fronte alle difficoltà. La scalata deve essere continuata, anche se potrebbe essere necessario richiedere l'aiuto di qualche persona fidata.

Acquario - fine settimana decisamente da "sballo", in compagnia dei propri amici e dell'amore della propria vita. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella potrebbe imbattersi in lei proprio in questo periodo, magari ritrovandosi invitato in una festa organizzata da un amico o semplicemente all'interno di un locale.

Pesci - pronti ad affrontare battaglie ed incomprensioni con il prossimo. Potrebbero nascere discussioni inutili e facilmente evitabili. Attenzione a non insistere troppo nel voler far prevalere le proprie idee. Spesso risulterà necessario abbassare la testa ed accettare quanto viene detto dalle persone che si hanno intorno.