L'Oroscopo dell'amore per i single, dal 23 al 29 settembre, è ricco di sorprese e affascina ciascun segno zodiacale, coinvolgendoli con le sue novità avvincenti. Sole acquisisce la posizione nella Bilancia e insieme a Venere e Mercurio illumina la sfera sentimentale in modo romantico e molto stabile. Un nuovo desiderio di concretizzare le storie pervaderà anche l'Acquario, Sagittario, Gemelli e Leone nelle previsioni astrali segno per segno.

Coinvolgimenti emotivi nell'oroscopo dell'amore

Ariete: attenzione a non assumere un atteggiamento troppo capriccioso, rischierete di precludervi alcune opportunità amorose risultando addirittura antipatici. Il fine settimana sarà più emotivo e riuscirete a superare alcuni dubbi e un'eccessiva pigrizia, grazie a Luna che diventerà complice del Leone.

Toro: puntate tutto su un inizio settimana imprevedibile grazie a Urano che incrocerà i suoi influssi con Luna, garantendovi colpi di fulmine e amori inimmaginabili.

Il resto della settimana sarà, comunque, buono per le conquiste amorose, anche se dovrete fare attenzione a non essere troppo precipitosi.

Gemelli: Sole dal domicilio astrale della Bilancia garantirà una nuova spinta vitale e tanto amore da investire nelle storie per far decollare i sentimenti. Nel weekend anche Luna sarà in ottima posizione e pronta a farvi superare alcune inquietudini che chiudevano le opportunità amorose.

Cancro: a inizio settimana la Luna presente nel segno farà approfondire gli affetti tra le mura domestiche, quindi tenderete a rifugiarvi in un nido creato alla perfezione, per proteggervi dalle tensioni amorose. Venere e Luna in quadratura potrebbero farvi assumere degli atteggiamenti capricciosi, quindi cercate nuovi stimoli e uscite aprendovi al mondo in modo positivo.

Leone: Venere e Sole, dalla Bilancia, riusciranno a collaborare alla grande, elargendo amore e un modo di sedurre molto gentile e riservato.

La sicurezza nelle proprie capacità sarà l'arma vincente per colpire dritto al cuore una preda amorosa, che non avrà possibilità di scampo.

Vergine: pieni di coraggio e di forza di volontà, comunicate anche a chi sta attorno queste sensazioni positive. In questo modo attrarrete dei corteggiatori, che risulteranno colpiti dalle vostre opinioni e da un modo di fare molto sincero.

Previsioni astrali sorprendenti

Bilancia: la voglia di realizzare le proprie aspettative amorose è forte e Sole in sinergia con Venere e Mercurio, proprio in questa settimana, garantiranno affettuosità, fascino e tanta fortuna.

È un periodo splendido per l'amore e queste configurazioni planetarie daranno il via a meravigliose sensazioni.

Scorpione: la settimana inizierà in modo molto intuitivo e sensibile, grazie a Luna in posizione di trigono favorevole. Romantici e molto bisognosi di affetto, approfondirete la sfera sentimentale con slancio e fortuna, grazie a Venere, Sole e Mercurio molto vicini a voi. Sono previste splendide novità per il weekend.

Sagittario: più sereni, riuscirete a intrecciare rapporti armoniosi con gli altri grazie a una nuova carica vitale garantita da Sole. Liberi dalle inquietudini, che ne dite di aprirvi alle nuove relazioni, instaurando una comunicazione emotiva con un probabile partner?

Capricorno: Sole in quadratura a Plutone spingerà ad affermare la volontà a tutti i costi, anche scavalcando gli altri per raggiungere i propri obiettivi amorosi. Attenzione a non essere troppo aggressivi, Luna mitigherà questa sensazione nel fine settimana.

Acquario: Sole, Venere e Mercurio risulteranno in posizione favorevole per tutta la settimana. Potrete così aprirvi a nuovi amori che giungeranno in modo inatteso e sarete molto espansivi e affettuosi, senza mai abbandonare quella lucidità mentale consona al segno.

Pesci: l'astro d'argento veglierà su di voi dal cielo astrologico del Cancro e garantirà un'atmosfera sognatrice e romantica già da lunedì. Marte in opposizione potrebbe rendervi alquanto pignoli in amore, quindi cercate di alleggerire una situazione amorosa lasciata in sospeso, dando maggiori chance a un ammiratore che aspetta solo un sì.