Durante la giornata di giovedì 19 settembre, i nativi Scorpione potranno avere delle risposte positive da una storia d'amore che ormai sembrava essere destinata al capolinea. Invece il Cancro avrà l'occasione di cimentarsi in nuove esperienze sul posto di lavoro.

Vergine potrebbe non condividere le stesse idee del partner, mentre Capricorno sarà determinato a portare avanti i suoi progetti lavorativi.

Previsioni astrologiche di giovedì 19 settembre segno per segno

Ariete: per quanto riguarda la sfera sentimentale, è indubbiamente un bel periodo. Le relazioni di coppia appena iniziate, ma anche quelle di vecchia data, procedono alla grande. I single potrebbero essere attratti da nuove conoscenze e decidere di avviare nuovi progetti. In ambito lavorativo potrebbero giungere delle novità, ma non ci sarà abbastanza tempo per prenderle in considerazione.

Voto - 8

Toro: potreste riuscire a risolvere alcuni problemi con il partner, ma comunque fareste meglio ad essere prudenti. Chi è uscito da una storia d'amore disastrosa potrebbe rifarsi presto. Giove infatti è dalla vostra parte, e ciò significa che potreste cominciare ad ottenere degli splendidi risultati sul lavoro. Voto - 7,5

Gemelli: di recente avete avuto dei problemi in amore, ma nonostante ciò potrebbe esserci l'occasione per rifarsi soprattutto durante la prima parte della giornata.

Sul posto di lavoro state cercando di introdurre dei cambiamenti, ma questi potrebbero risultare sgraditi al vostro capo. Voto - 7

Cancro: Venere non si trova più in opposizione al vostro segno, dunque soprattutto per la prima parte della giornata si prevede una bella intesa con il partner, magari accompagnata da un pizzico di passione e romanticismo. Ci potrebbe essere anche l'occasione per fare delle nuove esperienze sul fronte professionale, per cui non tiratevi indietro.

Voto - 9

Leone: se avete delle richieste da avanzare al partner, sappiate che questo non è il momento adatto. La vostra relazione di coppia sta attraversando un periodo delicato e fareste meglio a non sbilanciarvi troppo. I single dovrebbero dedicarsi un po' a se stessi e prendersi del tempo per riflettere. In ambito lavorativo dovreste essere in grado di portare a compimento alcuni progetti ancora in fase di stallo.

Voto - 7

Vergine: potreste non condividere le stesse idee del partner durante la giornata di giovedì. Siete nervosi e non avete voglia di discutere, ma almeno cercate di non essere offensivi. Sul posto di lavoro potreste ricevere delle sorprese inaspettate. Voto - 6,5

Bilancia: la Luna è nel vostro segno, dunque sono favorite le nuove conoscenze. Per quanto riguarda le relazioni di lunga data, siete in una situazione di stallo. In compenso, potrebbero esserci delle buone notizie di lavoro che dovrebbero incentivarvi a dare tutti voi stessi. Voto - 6,5

Scorpione: se pensate che una storia d'amore conclusa male non si possa risolvere, vi sbagliate. Potrebbero esserci infatti dei risvolti positivi del tutto inaspettati per salvare la vostra relazione di coppia. Ottima giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo grazie alla vostra serenità. Voto - 8,5

Sagittario: evitate le discussioni con il partner, soprattutto nella seconda parte della giornata. Se state attraversando una crisi, fareste meglio a chiarire subito le situazioni ancora in bilico. Lavoro tra alti e bassi, considerato che ultimamente siete un po' distratti. Voto - 6

Capricorno: se avete dovuto affrontare da poco una separazione, è giunto il momento di voltare pagina e di ricominciare a concentrarvi sulla vostra vita. Alcune semplici frequentazioni potrebbero iniziare a diventare qualcosa di più, ma fareste meglio a metterci più impegno. Sul posto di lavoro siete ostinati a portare avanti le vostre idee, lasciando indietro i colleghi. Voto - 7

Acquario: la vostra situazione amorosa sta migliorando. Se qualcosa è andato storto nelle giornate precedenti, ora potete provare a migliorare la situazione. I single, invece, devono chiudere alcuni discorsi ancora in sospeso prima di cimentarsi in una nuova relazione di coppia. Sul posto di lavoro avete tante mansioni da svolgere, ma alla fine sarete soddisfatti del risultato. Voto - 7,5

Pesci: in amore vi sentite più leggeri e, grazie alla vostra allegria, passerete una meravigliosa giornata in compagnia del partner. In ambito professionale state lavorando bene, quindi questo è proprio il momento adatto per farvi notare e riuscire ad ottenere una promozione. Voto - 9