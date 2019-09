Gli astri regaleranno momenti estremamente piacevoli a Cancro e Leone. La congiunzione astrale del pianeta Giove, unitamente alla dissonanza del Sole, garantiranno benessere e serenità anche ai nati sotto il Toro.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone: momento d'oro per i nati sotto il segno del Leone. Business e affari in questa giornata andranno a gonfie vele. Con il vostro partner vi sarà grande sintonia e intesa.

Ariete: preoccupazione per una scelta lavorativa fondamentale per il vostro futuro. Decidete in completa autonomia e serenità.

Sagittario: valutate bene i rischi e le conseguenze prima di prendere una decisione importante e irreversibile. Ascoltate anche il consiglio di amici e parenti.

I segni d'aria

Gemelli: non siate troppo opprimenti e possessivi con il vostro partner. Questo vostro atteggiamento lo porterà solamente ad allontanarsi da voi.

Bilancia: curate i vostri interessi lavorativi, senza però trascurare l'affetto della vostra famiglia. Gli affari, soprattutto in questo periodo, vi richiederanno grande impegno.

Acquario: la mattinata partirà con qualche dubbio di troppo, in amore così come sul lavoro. Vedrete che a partire dal mese di ottobre le cose miglioreranno nettamente.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci: la giornata comincerà con un increscioso imprevisto, ma vi rifarete nelle ore serali grazie ad un incontro inaspettato che potrebbe cambiarvi la giornata.

Scorpione: delusioni in arrivo da una persona a voi molto vicina e alla quale siete molto legati. Questo tradimento delle vostre aspettative vi porterà in uno stato di grande frustrazione.

Cancro: potrete contare su un grande cielo, che valorizzerà molto il vostro segno zodiacale. Entro la fine della prossima settimana potrebbe arrivare una bella conferma.

I segni di terra

Capricorno: dovrete attendere ancora un po' di tempo prima di raggiungere il top della vostra condizione astrale.

Per adesso, prima di agire, sarà meglio osservare, capire e prendere tempo.

Vergine: il vostro stato di salute fisica vi porterà leggeri problemi. L'affetto dei vostri cari e l'amore del/della vostro/a compagno/a vi aiuteranno sicuramente a bypassare questo momento no.

Toro: darete un grande e significativo aiuto ad un vostro amico di vecchia data, il quale avrà modo di capire il valore della vostra amicizia.

Soddisfazioni arriveranno anche dal mondo lavorativo con un avanzamento di carriera molto vicino.