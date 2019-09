Durante la giornata di mercoledì 18 settembre, i nativi Ariete non saranno di buon umore, mentre Sagittario cercherà di chiarire una questione con il partner piuttosto spinosa. Gemelli preferirà ascoltare il proprio cuore prima di cimentarsi in una nuova storia d'amore, mentre Pesci sarà cauto e cercherà di organizzare al meglio il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 18 settembre 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 settembre 2019, segno per segno

Ariete: l'umore non sarà dei migliori anche se riuscirete comunque a comunicare con il partner senza troppi problemi.

Se la vostra relazione di coppia è appena iniziata, fareste meglio a non essere troppo gelosi. I single saranno alla ricerca dell'amore, ma farebbero meglio a non perdere un'amicizia. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento adatto per fare progetti, ma senza troppa fretta. Voto - 7

Toro: sarete in splendida forma e anche se il partner sarà alquanto nervoso con voi, non ci farete caso. Ciò nonostante le questioni serie vanno comunque risolte.

Prima di scegliere, valutate attentamente le proposte che vi vengono presentate. Voto - 8

Gemelli: preferirete ascoltare il vostro cuore, ciò nonostante non fatevi prendere da delle storie impossibili. Cercate invece di rimanere vicino alle persone che amate. Per i single potrebbero esserci delle novità. In ambito lavorativo dovrete affidarvi alle vostre forze e meno all'aiuto dei colleghi. Voto - 7,5

Cancro: proverete tante emozioni in compagnia delle persone che più amate.

Non avete bisogno di cercare nuove conoscenze, perché già siete in buona compagnia. Non posto di lavoro non vi farete scrupoli, e riuscirete a convincere anche i vostri superiori. Voto - 8

Leone: sarete gelosi e possessivi con il partner durante la giornata di mercoledì. Fareste meglio a non esagerare per non scatenare una lite. I single preferiranno dedicarsi alle amicizie, e poco all'amore. Sul posto di lavoro rimanete con i piedi per terra per non sciupare invano le vostre finanze.

Voto - 7

Vergine: sarete più tolleranti nei confronti del partner, cercando di avere più pazienza, ascoltando più spesso le sue richieste. Dedicate più tempo al lavoro se volete riuscire a raggiungere il meritato successo. Voto - 7,5

Bilancia: è una giornata importante per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Lasciatevi andare dalle emozioni, non ve ne pentirete. I single potrebbero avere qualche momento di incertezza.

Sul posto di lavoro cercate di tenere lontano le persone che ritenete inaffidabili. Voto - 8,5

Scorpione: cercate di fare le scelte giuste in ambito sentimentale durante la giornata di mercoledì. Avete le idee confuse, forse l'aiuto di un amico potrebbe servirvi. Ciò vi creerà problemi anche in ambito lavorativo, ma avete molto da fare e non vi conviene rimandare. Voto - 6,5

Sagittario: cercherete di chiarire una questione piuttosto spinosa con il partner.

Fate attenzione o rischiate di rovinare la vostra relazione. Nuove esperienze per i single che potrebbero buttarsi in una nuova relazione di coppia. In ambito lavorativo riflettete sul da farsi e impegnatevi a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7

Capricorno: state attraversando un periodo positivo in amore, ciò nonostante qualcuno è intenzionato a rovinare tutto. Non permettetegli di farlo, se necessario, chiarite la questione. La vostra intraprendenza e la vostra creatività saranno la chiave del successo sul posto di lavoro. Voto - 8

Acquario: astri favorevoli per quanto riguarda l'ambito sentimentale. L'affiatamento di coppia è alto, e farete qualcosa fuori dal comune in compagnia del partner. Sul posto di lavoro le vostre idee potrebbero non essere condivise, ciò nonostante sarete ostinati a portarle a termine. Voto - 8

Pesci: cercherete di riconquistare un rapporto che sembrava ormai essere perduto. I single invece dovranno capire se è il caso di continuare una conoscenza che sembra non portare frutti. Sul posto di lavoro organizzerete al meglio le vostre mansioni, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro senza troppa difficoltà. Voto - 8,5