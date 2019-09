Le previsioni degli astri della settimana dal 23 al 29 settembre si preannunciano interessanti per la Bilancia, mentre i Gemelli avranno a che fare con Luna dissonante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Venere è previsto un ottimo recupero dal punto di vista sentimentale. Chi vuole mettersi in gioco o dichiararsi, sarà favorito dagli astri.

Il lavoro si sta facendo molto più impegnativo e qualche disguido con un collega potrebbe crearsi.

Toro: in ambito sentimentale ci cono diverse incomprensioni con il partner. In ambito professionale, la situazione sembra essere molto più tranquilla rispetto a quella a casa. Usate il weekend per organizzare qualcosa di bello e stupire la persona amata.

Gemelli: nella settimana da lunedì 23 a domenica 29, Luna vi metterà i bastoni tra le ruote.

In ambito lavorativo dovrete cercare di concludere alcune trattative rimaste in sospeso e questo non sarà il momento di perdere tempo con altre faccende. Tra sabato e domenica la situazione migliorerà.

Cancro: qualcuno tenterà di provocarvi per rendervi maggiormente agitati. Dovrete essere furbi per non cadere nella trappola di chi vuole solo distrarvi dai vostri obbiettivi. Sul lavoro prendetevi i vostri tempi e se avete bisogno d'aiuto non abbiate preoccupazione nel chiederlo.

Leone: non sarà semplice rimanere sereni. In famiglia ci sono delle incomprensioni e non sembra possibile riuscire a ritrovare un punto d'incontro. Potreste sentirvi molto perplessi e dubbiosi sulla strada da percorrere sul lavoro. Prendetevi del tempo per riflettere.

Vergine: Luna potrebbe portarvi un po' di cattivo umore. Potreste prendervela con qualche familiare. La settimana dal 23 al 29 settembre inizierà sottotono, ma tra giovedì e venerdì la situazione sarà più tranquilla.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grazie a Mercurio avrete una condizione astrologica di estrema forza. In ambito professionale sono in arrivo ottime novità. Nonostante gli ostacoli siano tanti, riuscirete comunque a portare a termine tutti i vostri progetti. Il vostro fascino vi permetterà di fare conoscenze molto interessanti.

Scorpione: ci saranno decisioni importanti da prendere, soprattutto in famiglia.

Questo sarà per voi il momento di far valere tutte le vostre idee. Qualche discussione potrebbe sfociare con chi non condivide i vostri punti di vista su determinati argomenti. In generale, questo è un periodo positivo.

Sagittario: nella settimana dal 23 al 29 settembre sarà più facile lasciarvi prendere dall'agitazione e commettere qualche sbaglio. Alcuni aspetti della vostra vita stanno cambiando e soprattutto si stanno modificando le vostre priorità.

Alcune persone vicino a voi potrebbero non comprendere bene il vostro modo di agire.

Capricorno: nella prima parte dell'anno avete affrontato diversi problemi, che adesso state superando. Ci sono però ulteriori decisioni da prendere riguardo al vostro futuro. Qualcuno di voi potrebbe addirittura decidere di mandare tutto all'aria e iniziare da capo.

Acquario: mercoledì e giovedì potrebbero arrivare importanti novità lavorative. Ci saranno dei miglioramenti, lenti ma molto importanti nel tempo. In amore avrete invece qualche dubbio e vi sentirete bisognosi di ricevere conferme da chi vi sta vicino.

Pesci: la settimana da lunedì 23 a domenica 29 settembre inizierà alla grande per i nati sotto il vostro segno. Se avrete al vostro fianco delle persone che vi sostengono, sarete portati a fare di più. Non dovrete aver paura di osare: nei prossimi mesi arriveranno tante nuove opportunità.