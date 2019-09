L'Oroscopo del 24 settembre annuncia un martedì uggioso. L'autunno è incominciato da pochissimo e il freddo risulta già pungente; ma le ore non si fermeranno di certo e la giornata proseguirà, seppur tra alti e bassi. Nonostante ciò, non mancheranno attimi di svago e allegria. Bisogna saper prendere il bello che viene, anche se fugace e sporadico. Mai lasciarsi prendere dallo sconforto. Scopriamo le previsioni di ciascun segno.

L'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nella giornata di martedì non tutti saranno felici come lo siete voi. La vostra allegria sarà contagiosa per coloro che lo vorranno, ma sarete irriverenti nei confronti di chi non mostra entusiasmo. Dovreste capire che ci sono dei limiti alla libertà altrui, anche per quanto riguarda l’umore.

Toro – Siete così presi dagli impegni che non avete tempo di discutere con le persone che vi stanno vicino.

Comunque sia, riuscirete a mettere a punto un vostro progetto. Quando ne avrete l’occasione potrete esprimere le vostre idee.

Gemelli – L'oroscopo rivela una giornata estremamente faticosa. Nonostante la vostra buona volontà, arriverete a fine giornata senza aver concluso un impegno lavorativo. Potreste chiedere aiuto a qualcuno che alleggerirà di molto il carico che vi pesa sulle spalle. Da domani ritagliate del tempo per voi stessi e per il partner.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata evitate d'invischiarvi in situazioni imbarazzanti. State lontani da tutte quelle cose impegnative e che non portano a nulla di buono. Tenetevi alla larga, soprattutto, dalle persone che non hanno nulla d'interessante da dire, ma parlano eccessivamente. Dovete essere sinceri con voi stessi e non costringervi a sopportare.

Leone – In questo martedì avvertirete un certo imbarazzo.

Magari avete un impegno con qualcuno a cui dovete un favore, ma non avrete alcuna voglia d'incontrarlo. Cercate di essere più decisi ed evitate brutte figure. Meglio inventare un impegno e cambiare strada.

Vergine – Siete persone molto ingegnose e in questa settimana potreste lanciare un progetto molto complesso, che in caso di riuscita vi frutterà molto successo e denaro. Chi ha una storia importante deve essere più altruista e condividere ogni cosa.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Qualcuno potrebbe puntarvi gli occhi addosso e voi potreste sentire quello sguardo insistente. Sicuramente vi farà piacere sentirvi ammirati, ma se non siete single, è inutile contraccambiare o illudere! Invece, se siete single cercate di non accontentarvi del primo che passa.

Scorpione – L'oroscopo del 24 settembre rivela un periodo buono. Con l’incitamento di chi vi sta intorno, riprenderete in mano i vostri sogni.

In precedenza avete vissuto un po' di intoppi, che vi hanno fatto le speranze. La regola numero uno è che non bisogna mai darsi per vinti e se la vita vi offre una seconda occasione dovete prenderla al volo.

Sagittario – In questi giorni il lavoro potrebbe essere più complicato di quello che vi aspettavate. Siete molto orgogliosi e per questo fate in modo che nessuno se ne accorga facendo un notevole sforzo. Alla fine potete tirare un sospiro di sollievo ed essere pienamente orgogliosi di voi stessi.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È un periodo che andate sempre di fretta e proprio per questo lasciate qualche piccolo errore dietro di voi. Fate in modo che qualcuno non vi rimproveri. Un datore di lavoro o un capo potrebbero prendere delle misure e assegnarvi un ruolo diverso.

Acquario – Non è la giornata giusta per condividere sorrisi e allegria con gli altri. Magari qualche problema d’amore vi causa un certo disagio, ma non per questo dovete essere sgarbati nei confronti degli altri. Essere acidi e scostanti di sicuro non vi farà sentire meglio.

Pesci – L'oroscopo del martedì dice che potreste scontrarvi con qualcuno che non sopporta assolutamente il vostro modo d'imporvi. Non è da voi insistere su questioni di grande rilevanza quando capite che quel qualcuno non è d’accordo. Attenzione a non incriminare il rapporto: dovete rilassarvi e riflettere, magari potreste prendere una pausa dal lavoro.