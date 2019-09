L'Oroscopo del 23 settembre annuncia un lunedì interessante, influenzato da Luna calante in Cancro. In questa giornata termina l'estate astronomica e si verifica l'equinozio d'autunno: tutto cambia, tutto si evolve, tutto si fa intenso. Il lunedì inciderà sull'andamento dell'intera settimana, che porta con sé diverse novità. Oltre ai primi freddi stagionali. In seguito le previsioni per ciascun segno.

Oroscopo lunedì 23 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Periodo ideale per pianificare il futuro. Cercate di non procrastinare poiché “Il tempo ha l’oro in bocca” e soprattutto cercate di capire e valutare bene quale strada prendere. È opportuno scegliere con cura, perché una deviazione sbagliata potrebbe stravolgere il cammino.

Toro – Dovete considerate attentamente il rapporto con il partner e con i vostri desideri.

Se tutto vi sembra in armonia, allora ci sono solide fondamenta, in caso contrario vi conviene cambiare strategia e modo di porvi. Finché siete in tempo, cambiate frequentazioni.

Gemelli – L'oroscopo del giorno 23 settembre parla di un periodo poco passionale. Non vi aspettate che il partner si presenti da voi con un mazzo di fiori, mettete i piedi per terra e cercate di essere realisti. Se qualcosa non vi sta bene all'interno di un rapporto, dovete fare il primo passo e chiarire ogni problema.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro – È arrivato il momento che vi rendiate conto cosa vuol dire fare un sacrificio. Sia in ambito professionale che familiare dovete rinunciare a qualcosa per ottenerne un’altra. Negli ultimi tempi avete sprecato energie importanti in cose ovvie. Adesso è meglio pensare a recuperare e a cambiare ciò che vi crea tensione e nervosismo.

Leone – È un lunedì ideale per sperimentare nuovi progetti in ambito professionale.

In quest’ultimo periodo siete rimasti troppo fermi e ora non dovete far altro che sfruttare le vostre capacità al meglio.

Vergine – Giornata favorevole, potrete buttare via tutto ciò che vi ha dato sempre fastidio e preoccupazione. È il momento di risolvere ogni cosa una volta per tutte. Avete una vita sentimentale importante, perciò il partner ha bisogno di sicurezza e tranquillità.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo avete la possibilità di mettere in atto un piano che da tempo si era impantanato.

Ora avete delle persone su cui contare e sfogare. Otterrete qualcosa in più anche in campo lavorativo. Se avete detto qualcosa di sbagliato, non scoraggiatevi e andate avanti.

Scorpione – È un periodo in cui vi sforzate di apparire vivaci e cordiali. Nessuno potrebbe dire che state soffrendo per qualcosa o che all’improvviso accusate dei problemi. In campo lavorativo questo comportamento può tornarvi utile.

Se i vostri mali sono personali, meglio non cadere nei pettegolezzi dei colleghi.

Sagittario – In questo periodo dovreste prendervi una pausa dal lavoro. Avete bisogno di riposare e placare i milioni di pensieri che vi frullano in testa. Dovete comunicare molto, soprattutto con qualcuno che sappia ascoltare. Spesso lo sfogo ricarica e permette di tornare positivi e pronti ad affrontare tranquillamente la giornata.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In queste giornate pretendete troppo da voi stessi. Non vi sentite soddisfatti se non riuscite a portare a termine tutti gli impegni presi. Spesso questo atteggiamento è corretto e vi aiuta a seguire un programma di vita. L’importante e saper bilanciare, senza chiedere troppo al fisico e alla mente.

Acquario – L'oroscopo del 23 settembre dice che è arrivato il momento di tirare fuori tutti i vecchi progetti che non siete riusciti a realizzare per insicurezza o per dare ascolto a qualcuno. Avere delle aspirazioni personali, oltre lavorative, vi premia e vi conferisce energia.

Pesci – Vi aspetta una giornata difficile che vi crea mille preoccupazioni. Prendete troppo a cuore alcune situazioni, anche se non vi riguardano. È giusto essere altruisti, ma è anche opportuno pensare a voi stessi e alle persone che avete accanto.