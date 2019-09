Mercoledì 25 settembre 2019 troviamo la Luna sui gradi del Leone mentre Marte sarà in Vergine. Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno nel segno dei Pesci. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Complice la Luna leonina oggi i nati del segno sprizzeranno felicità da tutti i pori e tale briosità donerà buonumore a tutte le persone con cui si rapporteranno.

2° posto Leone: lucidi. I nativi che svolgono un lavoro autonomo avranno i favori degli Astri in quanto potranno, con ogni probabilità, contare su una buona lucidità e fluidità di pensiero, che risulterà fruttuosa in campo professionale.

3° posto Sagittario: viaggiatori. Che sia da programmare o meno, i nati Sagittario vorranno staccare la spina per ritemprare il loro benessere psico-fisico optando per una vacanza.

I mezzani

4° posto Pesci: letargici. Non avranno troppa voglia di comunicare né di mettersi in gioco in nessun modo oggi i nati del segno. Probabilmente preferiranno starsene in panciolle a guardare la loro serie tv preferita.

5° posto Bilancia: routine. Mercoledì senza infamia ne lode quello che vivranno, con ogni probabilità, i nati del segno. Dedicare ampi spazi al relax potrebbe rivelarsi un'ottima idea.

6° posto Ariete: impulsivi. Una delle loro peculiarità, ovvero l'impulsività, oggi potrebbe prepotentemente emergere a causa della Luna di Fuoco in netto contrasto con Marte.

7° posto Toro: distratti. Quest'oggi i nati Toro risentiranno, con tutta probabilità, di un appannamento di intenti ed idee che potrebbe spingerli, a ragion veduta, a rimandare le questioni pratiche meno impellenti.

8° posto Scorpione: umore 'flop'.

Troppe le asperità in onda questo mercoledì per sperare in una giornata serena, difatti i nativi potrebbero avere a che fare con un tono umorale sotto i livelli standard.

9° posto Capricorno: incontentabili. Qualsiasi cosa farà l'amato bene potrebbe non essere abbastanza per i nati del segno. Sarà bene che si diano una regolata se non vogliono subire una sonora lavata di capo verso sera.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore 'flop'.

La triade dissonante Sole-Luna-Venere lascerà ben poco spazio di manovra alle vicende affettive dei nati Cancro che saranno probabilmente alle prese con un clima in coppia tutt'altro che affettuoso.

11° posto Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma del partner potrebbe nuovamente bussare alla loro porta facendo infuriare i nativi. La loro gelosia potrebbe non essere immotivata.

12° posto Vergine: revisioni economiche.

Le finanze dei nati Vergine avranno probabilmente bisogno di una accurata revisione a causa di qualche spesa non preventivata.