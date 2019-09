L'Oroscopo di ottobre indica una bella ripresa in amore e nel lavoro per i segni d'acqua, ma soprattutto per lo Scorpione, che è l'unico a non avere Giove in aspetto negativo. Andrà bene anche ai nati del Sagittario, difficoltà varie per gli altri segni.

L'oroscopo del mese di ottobre: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): sarà un mese migliore del precedente. Mercurio (dal giorno 4) e Venere (dal 9), non saranno più in posizione dissonante.

Giove in trigono continuerà a favorirvi in generale. Bisognerà tenere a bada l'eccessiva energia o agitazione causata da Marte in quadratura. Potreste perdere la pazienza e litigare sia in casa che sul posto di lavoro.

Toro (21/04- 20/05): potreste avere problemi di lavoro a causa di Mercurio negativo: ritardi nella consegna di un progetto o discussioni con i colleghi. Attenzione a quello che firmate, controllate tutto bene e con scrupolo.

In amore ci saranno alti e bassi, vi sentirete trascurati dal partner.

Gemelli (21/05-21/06): il Sole sarà favorevole fino al 23 ottobre e, insieme a Marte positivo, vi regalerà una buona energia, ottimismo e voglia di fare. C'è chi si dedicherà con entusiasmo a un nuovo progetto di lavoro che richiederà molto impegno. Le soddisfazioni non mancheranno. In amore prevarrà la passione con il partner.

Cancro (22/06-22/07): in amore Venere positiva vi sarà di aiuto.

Troverete complicità nel partner e il dialogo migliorerà. L'intesa fisica invece sarà messa in secondo piano. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni contratti non verranno rinnovati. Per qualcuno, invece, inizierà una nuova collaborazione, ma sarà a tempo determinato.

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo indica che qualcuno si interrogherà sui propri sentimenti verso il partner. In alcune coppie l'amore non sarà più quello di prima, questo potrebbe portare a tensioni e possibili tradimenti.

La professione procederà tra alti e bassi, ma Giove a favore vi aiuterà ad affrontare eventuali problematiche.

Vergine (24/08- 22/09): in questo periodo potreste decidere di fare delle scelte particolari, sarà meglio attendere un po'. Giove negativo non vi aiuterà. In ogni caso, i progetti a lungo termine per quanto riguarda il lavoro, secondo le stelle, saranno positivi. In amore ci saranno degli incontri per i single del segno.

Le previsioni di ottobre: i consigli delle stelle

Bilancia (23/09-22/10): Saturno dissonante vi ha portato a chiudere delle storie d'amore, non sarà facile ripartire da zero. Marte nel segno vi darà una grande carica e determinazione. Sul lavoro sfrutterete questa energia per portare avanti un'attività in cui credete molto: dovrete fare dei sacrifici, ma otterrete buoni risultati.

Scorpione (23/10-22/11): l'oroscopo di ottobre vi vedrà tra i più fortunati dello zodiaco, grazie a Mercurio e Venere in transito nel vostro segno.

Chi è ancora solo potrebbe incontrare l'amore e provare forti emozioni. Un'amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Il lavoro porterà delle piccole gratificazioni, anche in denaro.

Sagittario (23/11-21/12): con Giove nel segno non mancheranno le occasioni fortunate sia in campo lavorativo che privato. Questo mese vi vedrà sempre in movimento, alle prese con varie situazioni lavorative. Anche in famiglia vi farete carico di tutte le cose da fare, ma sarebbe meglio evitare le responsabilità che non vi competono.

Capricorno (22/12-20/01): si riprenderà la situazione sentimentale. Riuscirete a recuperare un rapporto d'amore importante dialogando con sincerità e dimostrando i vostri sentimenti. Sul lavoro andrete incontro a un periodo di stress e stanchezza, ma anche di soddisfazioni.

Acquario (21/01-19/02): il vostro cielo indica che sarà un mese di alti e bassi. In amore tenderete a pensare di più a voi stessi e prediligerete l'aspetto fisico della relazione, non avrete voglia di “romanticherie”. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio dissonante porterà dei ritardi sui vostri progetti che non vi piaceranno.

Pesci (20/02-20/03): il partner vi dimostrerà amore e voi ricambierete con entusiasmo. Vi ritaglierete momenti solo per voi e c'è chi organizzerà anche dei brevi viaggi romantici. Migliorerà anche la situazione lavorativa, grazie a Mercurio nel segno. Getterete solide basi per il vostro futuro lavorativo.