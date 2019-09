È pronto l'Oroscopo di mercoledì 25 settembre 2019 per i nativi dei 12 segni zodiacali, tutti presi come sempre da faccende lavorative e sentimentali. Scopriamo cosa è lecito aspettarsi durante la giornata attraverso le previsioni degli astri.

Oroscopo giorno 25 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete – In questo periodo state lavorando duramente per raggiungere i vostri obiettivi.

Ultimamente avete molta energia da scaricare. Probabilmente avete troppi pensieri. Quello che vi disturba di più, e che spesso vi fa riposare male, sono gli errori commessi in passato e che difficilmente riuscite ad accettare.

Toro – L'oroscopo vi vede attratti da un amico o un'amica particolare, ma questa persona difficilmente vi permetterà di entrare nel suo mondo. Non siate invadenti e cercate di rilassarvi di più.

Dedicatevi ad un hobby manuale e staccate ogni forma di tecnologia. Guardatevi intorno e apprezzate la vita.

Gemelli – In questo periodo è molto importante avere un comportamento gentile ed educato con le persone che vi circondano, specie se sono dei buoni consiglieri. In questo momento avete bisogno di positività e di mantenere un atteggiamento ottimista. Sorridete di più. Per i single presto arriveranno novità in amore.

Cancro – Ultimamente vi siete sentiti mortificati e respinti da coloro a cui avete dedicato tempo prezioso e pazienza. Ora è il momento di voltare pagina: voi valete e siete delle brave persone. Amate la famiglia, il partner, i figli e fareste qualsiasi cosa per loro. In questo autunno portate avanti un progetto a lungo termine. Siete pieni di fantasia e creatività ma spesso apparite come una persona poco capace e che lascia a desiderare.

All'orizzonte si intravedono liete notizie sia in amore che nel lavoro.

Leone – L'oroscopo del 25 settembre dice che dovete provare a sorridere di più. Le persone che vi sono vicine hanno bisogno della vostra positività. Spesso vi lasciate prendere dal pessimismo che contagia anche chi vi sta attorno e questo non va bene. Imparate ad ascoltare i problemi degli altri e vi renderete conto che non sono i vostri.

Per il resto, continuate così.

Vergine – In questa giornata la vostra passione sarà un po' esagerata. Le persone che vi sono intorno potrebbero non capire questo atteggiamento e questo porterà a delle conseguenze all'interno dei rapporti. Spesso questo non è negativo, anzi potrebbe aiutarvi a fare dei passi avanti che non avevate il coraggio di fare.

Previsioni astrologiche per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia – Le prossime 24 ore saranno impegnative su tutti i fronti.

Vi rattrista il fatto che dovete lavorare poiché desiderate fare altro, magari pensare al partner. Nonostante ciò, andate avanti. In questa giornata, lavorare o studiare sarà costruttivo e porterà enormi vantaggi soprattutto se cogliete le giuste occasioni. Nel fine settimana potrete dedicarvi anima e corpo all'amore ed anche alla famiglia.

Scorpione – La vostra intraprendenza vi sarà molto utile nel contatto con altre persone. Risulterete gratificanti e chi vi sta intorno si sente in sintonia con voi. Potreste scambiare momenti intensi e passionali come non vi capita da molto tempo. In serata concedetevi un bagno rilassante o un bel film romantico.

Sagittario – È un mercoledì critico. Avete molto da ridire sul comportamento altrui, soprattutto su alcune questioni che vi riguardano direttamente. Fate bene ad intervenire e a chiarire ma dovete essere cauti e considerare anche la volontà altrui.

Capricorno – Siete molto impegnati con i vostri sentimenti i quali spesso risultano contrastanti e non troppo lineari. Tutto questo potrebbe portare sconcerto alla persona che vi sta a fianco e che non può capire cosa provate. Siete testardi e ciò vi ostacola. Per una buona convivenza dovete essere capaci di venire incontro all'altro.

Acquario – Dovreste usare metodi diversi o prendere altre direzioni. Il modo di porvi che avete utilizzato fino ad ora, non ha mai funzionato. Il buon senso dovrebbe consigliarvi diversamente. Spesso è bene ascoltare i consigli di persone che vi stimano, che vi sono vicine e che magari vi consigliano quale soluzione prendere.

Pesci – Se non avete alcuna intenzione di trascorrere in modo romantico, cercate almeno di renderla più gradevole per chi vi è vicino. Cercate di condividere con il partner i vostri dubbi e le vostre confusioni, in questo modo riuscirete a coinvolgerlo e a non farlo sentire inadeguato. Telefonata da un parente nelle prossime 48 ore.